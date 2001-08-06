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Земле грозит масштабная экологическая катастрофа

Земле грозит масштабная экологическая катастрофаЗемля превратится в непригодный для жизни парник к 2050 году.

Ученые из разных стран мира, объединившиеся в рамках проекта по изучению климатических изменений, заявили, что остановить процесс изменения климата уже невозможно.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на changeua.

Земля, согласно заключению исследователей, станет «огромным парником», когда средняя температура воздуха поднимется на четыре-пять градусов Цельсия.

Некоторые регионы, согласно опубликованной в издании Proceedings of the National Academy of Sciences информации, станут полностью непригодными для жизни.

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Таяние вечной мерзлоты, высвобождение парниковых газов с океанского дна, сокращение площади лесов — все это осуществляется уже сейчас и без участия человека, поэтому велика вероятность катастрофического сценария, при котором Земля превратится в планету-парник уже к середине двадцать первого века.
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Сегодня, 11:57 » Автор: Ирина Шевченко
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