Раздел: Невероятное
Возле Гавайских островов обнаружили неизвестные науке существа
Найдены страшные мутанты.
Гигантские зубастые чудовища могли стать результатом естественного скрещивания широкомордого и крупнозубого дельфинов — считают ученые в США.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Недавно военнослужащие Военно-морского флота США близ Гавайских островов при помощи акустического анализатора зафиксировали аномальные, не встречавшиеся ранее звуки, которые не удалось идентифицировать. О необычном явлении военные сообщили ученым. Позже близ побережья были найдены страшные мутанты с огромными острыми зубами. Специалисты уверены, что чудовища могли стать уникальным созданием природы — результатом естественного скрещивания двух видов дельфинов — крупнозубого и широкомордого. Новый вид чудесным образом унаследовал все черты и преимущества обоих родителей, а потому уникальных животных нужно срочно и досконально изучить.
Читайте также: Американские ученые показали полет кометы
Однако скептиков не переубедить: некоторые приверженцы всемирной теории заговора уверены, что спецслужбы США начали некий сверхсекретный научный проект, и создали аномальных существ для некой миссии, однако никаких доказательств у них нет. Не исключено, что гибриды будут помогать солдатам США выполнять миссии на водных просторах.
Гигантские зубастые чудовища могли стать результатом естественного скрещивания широкомордого и крупнозубого дельфинов — считают ученые в США.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Недавно военнослужащие Военно-морского флота США близ Гавайских островов при помощи акустического анализатора зафиксировали аномальные, не встречавшиеся ранее звуки, которые не удалось идентифицировать. О необычном явлении военные сообщили ученым. Позже близ побережья были найдены страшные мутанты с огромными острыми зубами. Специалисты уверены, что чудовища могли стать уникальным созданием природы — результатом естественного скрещивания двух видов дельфинов — крупнозубого и широкомордого. Новый вид чудесным образом унаследовал все черты и преимущества обоих родителей, а потому уникальных животных нужно срочно и досконально изучить.
Читайте также: Американские ученые показали полет кометы
Однако скептиков не переубедить: некоторые приверженцы всемирной теории заговора уверены, что спецслужбы США начали некий сверхсекретный научный проект, и создали аномальных существ для некой миссии, однако никаких доказательств у них нет. Не исключено, что гибриды будут помогать солдатам США выполнять миссии на водных просторах.
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