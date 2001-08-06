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Ученые сделали интересное открытие о птицах

Ученые сделали интересное открытие о птицахУченые доказали, что птицы воспринимают цвета, как люди.

На примере зебровых амадин ученые показали, что для птиц, так же как и для людей, характерно восприятие цветов по категориям.
 
Оказалось, что самки амадин предпочитают самцов с красным, а не оранжевым клювом и при этом не обращают внимания на равнозначное изменение интенсивности цвета клюва в рамках этих категорий, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 1NEWS.

Под концепцией категориального восприятия имеется в виду восприятие стимулов не как уникальных раздражителей, а как принадлежащих к определенному классу сигналов. Категориальное восприятие считается особенностью человеческого сознания, однако ученые до сих пор не пришли к согласию в том, оно характерно для животных.

Исследователи из университета Дьюка (США) показали, что самки зебровых амадин (Taeniopygia guttata) демонстрируют настоящее категориальное восприятие цвета, по крайней мере, когда речь идет о выборе самца. Цвет клювов самцов амадин варьирует от светло-оранжевого до темно-красного. Ученые обнаружили, что красный цвет клюва ассоциируется с более широким репертуаром клеточного иммунного ответа у особей, следовательно, с точки зрения иммунной разнообразия самкам выгоднее выбирать красноклювых самцов, что они и делают в реальности. Оказалось, однако, что при этом приоритеты самок не меняются линейно с увеличением «красноты» по хроматической шкале, а определяется просто: красный или нет.

Для того чтобы доказать наличие у самок амадин категорий «красный» и «не красный», ученые воспользовались цветовой системой Манселла и выбрали из нее восемь оттенков, равноудаленных друг от друга на хроматической шкале. Цвета были обозначены номерами от одного до восьми, где первый номер отвечал «самый красный», а восьмой «самый оранжевый». Исследователи изготовили однотонные или двухцветные бумажные кружочки и использовали их для того, чтобы прикрыть отверстия в дощечке, куда помещали зерно. Чтобы определить, как птицы реагируют на переход от одного оттенка к другому, им предлагали отличать двухцветные кружочки от одноцветных.

Для начала самок амадин натренировали отличать одноцветные кружочки от двухцветных с помощью вкусной вознаграждения. Непосредственно в эксперименте птицам предлагали кружочки с комбинациями оттенков первого номера со всеми другими, или восьмого со всеми остальными. Исследователей интересовало, будут ли птицы распознавать все кружочки как двухцветные, или только с теми парами оттенков, которые относятся в них к различным категориям.

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Оказалось, что птицы действительно проводят границу между оттенками - номера с первого по пятый они определили как один цвет, а с шестого по восьмой - в другой. В результате кружочки с сочетаниями оттенков 1-6 они чаще распознавали как двухцветные, а 1-5 - как одноцветные, и наоборот - сочетание 5-8 распознавали как двухцветные, а 6-8 - как одноцветные.
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 Теги: птицы, открытие

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Сегодня, 14:51 » Автор: Ирина Шевченко
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