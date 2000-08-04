Раздел: Невероятное
В Ирландии раскопали необычное древнее захоронение
Археологи обнаружили курган-мегалит древнее Стоунхенджа.
Ирландские археологи обнаружили еще один огромный курган-мегалит в долине Бру-на Бойн, которая охраняется ЮНЕСКО. Каменной гробнице, которую археологи относят к коридорному типу, около 5500 лет.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вокруг света.
Гробница была обнаружена в графстве Мит на сельскохозяйственных угодьях Даут-холл, которые принадлежат компании Devenish.
Пока ученым удалось раскрыть только две погребальные камеры, расположенные в западной части кургана. Над ними была надстроена внушительная каменная пирамида, размер которой в диаметре составляет 40 метров.
Камень, которым облицована гробница, украшен резными символами, которые характерны для периода неолита.
По оценкам экспертов, это одно из самых впечатляющих археологических открытий в Ирландии за последние 50 лет.
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Ученые из Дублинского университета предполагают, что рядом могут находиться еще два могильных кургана-спутника.
Ирландские археологи обнаружили еще один огромный курган-мегалит в долине Бру-на Бойн, которая охраняется ЮНЕСКО. Каменной гробнице, которую археологи относят к коридорному типу, около 5500 лет.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вокруг света.
Гробница была обнаружена в графстве Мит на сельскохозяйственных угодьях Даут-холл, которые принадлежат компании Devenish.
Пока ученым удалось раскрыть только две погребальные камеры, расположенные в западной части кургана. Над ними была надстроена внушительная каменная пирамида, размер которой в диаметре составляет 40 метров.
Камень, которым облицована гробница, украшен резными символами, которые характерны для периода неолита.
По оценкам экспертов, это одно из самых впечатляющих археологических открытий в Ирландии за последние 50 лет.
Читайте также: Названо самое быстро взрослеющее животное в мире
Ученые из Дублинского университета предполагают, что рядом могут находиться еще два могильных кургана-спутника.
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