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Представлен новый сценарий конца Солнечной системы

Яркость звезды непрерывно падала на протяжении последних 50 лет.

Ученые обнаружили в созвездии Змеи необычную туманность HuBi 1, возникшую в результате того, что одна из его звезд "вывернулась наизнанку" в последние мгновения жизни. Аналогичным образом умрет и Солнце, пишут астрономы в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Об этом пишет Хроника.инфо.

"Прародитель этой туманности принадлежит к числу относительно редких объектов, так называемых "переродившихся" звезд. Она представляет собой "потерянное звено" в эволюции белых карликов, расположенных в центре других планетарных туманностей. Таким же образом может закончиться и жизнь Солнца", — пишут Мартин Герреро (Martin Guerrero) из Астрофизического института Андалузии в Гранаде (Испания) и его коллеги.

Одними из самых заметных объектов на ночном небе являются так называемые планетарные туманности — огромные облака из раскаленного газа, простирающиеся на несколько световых лет. В далеком прошлом астрономы считали, что они представляют собой далекие звездные системы, в которых началось формирование новых планет, и только в середине 19 века ученые узнали, что это не так.

Оказалось, что они представляют собой останки сброшенных оболочек небольших звезд, похожих на Солнце, почти исчерпавших свои запасы водорода и превратившихся в красных гигантов. Этот газ постоянно "подогревается" ультрафиолетовым излучением умирающего светила или белого карлика, который возникает на его месте после сброса последних внешних слоев звезды.

Благодаря этому излучению облако газа и пыли начинает светиться, что и порождает красивую и яркую туманность. Их форма и устройство зависят от того, что происходит внутри недр светила, и поэтому ученые сегодня активно изучают подобные туманности в надежде раскрыть секреты смерти звезд.

Герреро и его коллеги раскрыли крайне необычные обстоятельства гибели звезды, похожей на Солнце, изучая одну из подобных туманностей в созвездии Змеи, объект HuBi 1, открытый в 1990 году астрономами из Нидерландов. Внутри этой туманности они нашли тусклый светящийся объект, который они посчитали заурядным белым карликом, возникшим после смерти красного гиганта.

Наблюдая за разными планетарными туманностями в ближайших окрестностях Галактики, авторы статьи заметили, что с HuBi 1 происходит нечто непонятное. Ее центральная звезда просто "исчезла", покрывшись непонятным слоем пыли и газа, а сама туманность начала странным образом остывать изнутри, а не снаружи, как это происходит с остальными "саванами" мертвых светил.

Пытаясь понять, что произошло с HuBi 1, астрономы детально изучили ее окрестности и проанализировали архивные снимки, которые получали различные оптические и инфракрасные телескопы во время наблюдений за той частью созвездия Змеи, где она находится.

Как оказалось, яркость звезды непрерывно падала на протяжении последних 50 лет, снизившись за это время примерно в 10 тысяч раз, а ее температура все это время была необычно низкой для белых карликов. Это говорит о том, что в центре туманности находится не обычное "мертвое светило", а миниатюрный аналог так называемых звезд Вольфа-Райе — особенно горячих и беспокойных голубых светил, выбрасывающих в космос большие количества материи в виде звездного ветра.

Престарелая звезда превратилась в подобный объект в последние мгновения ее жизни, когда в ее ядре начал гореть гелий, что привело к его "перерождению" и временному омоложению. Эта вспышка активности выбросила последние остатки внешних оболочек светила и породила мощную ударную волну, которая "вывернула наизнанку" его бывшие недра.

Это проявляется в том, внешние слои HuBi 1, сброшенные ее прародителем на первых этапах его превращения в красного гиганта, стали самой горячей и "яркой" частью туманности, а ее внутренние регионы, наоборот, остыли и стали непрозрачными для свечения белого карлика из-за огромного количества пыли, которое выбрасывает светило.

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Аналогичная судьба, как предполагают ученые, может ожидать Солнце в далеком будущем, так как оно почти не отличается по массе и размерам от прародителя HuBi 1. Проверить эту теорию можно будет уже в ближайшее время, когда так называемый "объект Сакураи", еще одна престарелая звезда, расположенная в созвездии Стрельца, войдет в ту же фазу эволюции, что и светило в центре HuBi 1.
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 Теги: конец света, солнечная система

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Сегодня, 19:46 » Автор: Едгар Букмирза
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