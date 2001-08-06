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Раздел: Невероятное  
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Ученые рассказали, как поднимется температура Земли

Ученые рассказали, как поднимется температура ЗемлиЭто будет иметь существенные последствия для планеты.

Земля может столкнуться с глобальным потеплением на 4-5 градусов по Цельсию по сравнению с доиндустриальным периодом.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.

По оценке ученых, сейчас средняя глобальная температура почти на один градус превышает показатель доиндустриального периода и растет каждые десять лет примерно на 0,17 градуса.

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Выбросы парниковых газов — не единственный фактор, влияющий на температуру, указывают исследователи. По их данным, глобальное потепление на 2 градуса может спровоцировать ряд других процессов, которые приведут к дальнейшему росту температуры. Одним из элементов этой цепочки является таяние вечномерзлых грунтов в России, Канаде и на севере Европы, говорится в исследовании.

По оценке ученых, уровень моря также может подняться на 10-60 метров.
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 Теги: Земля, температура, потепление

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Сегодня, 21:03 » Автор: Едгар Букмирза
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