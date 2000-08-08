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Раздел: Невероятное  
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На планете обнаружен новый континент

На планете обнаружен новый континент Ученые сделали интересное открытие.

Международная группа ученых-геологов заявила, что на Земле может быть не семь материков, а восемь. Последний именуется Зеландией и представляет собой континент площадью 5 млн км2, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Открытий материк якобы включает все острова Новой Зеландии и Новой Каледонии. Участки суши могут быть не островами, а верхушками огромного материка, который погружен под воду.

Если восьмой материк и существует, то по размеру он превышает площадь Индии, площадь его достаточно внушительная. Ученые отмечают, что континент мог погрузиться в Тихий океан 23 млн лет назад после того, как отсоединился от Австралии 85 млн лет назад. Также не исключено, что континент был соединен с Антарктидой.

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Многочисленные острова составляют лишь 7% всей площади Зеландии. Остальная территория отлично видна со спутников. Правда, мировые ученые пока не признали существование восьмого материка.
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 Теги: континент, находка

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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