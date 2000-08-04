Раздел: Невероятное
Голландский эксперт предсказал сильнейшее землетрясение
Катаклизм случится в период с 9 по 11 августа.
Эксперт по землетрясениям Фрэнк Хугербитс, который не раз делал прогнозы, заявил, что в конце этой недели случится планетарное выравнивание, способное повлечь за собой ужасающей силы землетрясение, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Новость голландский сейсмолог опубликовал на своем сайте. Ожидается, что бедствие случится с 9 по 11 августа 2018 года. Одну линию образуют Меркурий, Земля и Солнце. Марс, в свою очередь, будет тянуть нашу планету с другой стороны.
За все годы практики, как утверждает Фрэнк, он понял, что имеется определенная планетарная геометрия, которая способна провоцировать разрушения на Земле в виде сейсмической активности.
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Сила землетрясения будет очень велика. К сожалению, сейсмолог не может сказать, где именно произойдет бедствие. Некоторые ученые уверены, что землетрясения нельзя предсказать, следовательно, словам Фрэнка верить не надо, по их убеждению.
Эксперт по землетрясениям Фрэнк Хугербитс, который не раз делал прогнозы, заявил, что в конце этой недели случится планетарное выравнивание, способное повлечь за собой ужасающей силы землетрясение, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Новость голландский сейсмолог опубликовал на своем сайте. Ожидается, что бедствие случится с 9 по 11 августа 2018 года. Одну линию образуют Меркурий, Земля и Солнце. Марс, в свою очередь, будет тянуть нашу планету с другой стороны.
За все годы практики, как утверждает Фрэнк, он понял, что имеется определенная планетарная геометрия, которая способна провоцировать разрушения на Земле в виде сейсмической активности.
Читайте также: На пляжах Калифорнии появился неприятный запах
Сила землетрясения будет очень велика. К сожалению, сейсмолог не может сказать, где именно произойдет бедствие. Некоторые ученые уверены, что землетрясения нельзя предсказать, следовательно, словам Фрэнка верить не надо, по их убеждению.
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