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Раздел: Невероятное  
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На планете увеличилась частота погодных аномалий

На планете увеличилась частота погодных аномалий Изменения климата становятся все менее предсказуемыми.

Трудно не заметить погодные аномалии, которые случаются в самых разных точках земного шара. Большая часть суши страдает от засухи и высоких температур, которые вызывают непрекращающиеся пожары, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

В Северной Корее, например, погибают на полях такие важные культуры, как рис и кукуруза. А Америка страдает от пожаров, которые уничтожают целые леса.

Лишь за одну субботу в Калифорнии случилось 18 пожаров, из-за них умерло восемь человек, разрушенными оказались 1800 построек. Примерно 17 тыс. домов находятся под угрозой уничтожения. Власти уже эвакуировали 45 тыс. граждан.

26 июля эксперты установили, что по американской территории пронесся не обычный пожар, а огненный торнадо. Стихия перемещалась со скоростью 143 мили в час.

В других регионах люди страдают от пыльных бурь, которые возникают из-за засухи. Видимость в некоторых городах нулевая, люди не могут добраться до работы или просто выйти в магазин.

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Ученые отмечают, что изменения не связаны с увеличивающейся концентрацией углекислого газа. Раньше на планете его было намного больше, и земля процветала. Контролировать изменения уже нереально – необратимые процессы запущены. Остается только ждать что же будет дальше.
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 Теги: климат, изменения

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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