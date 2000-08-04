Раздел: Невероятное
Около Юпитера пролетел гигантский объект
Неопознанный предмет попал на видео.
Американский астроном-любитель, решивший остаться инкогнито, предоставил загадочную запись, на которой зафиксирован огромный космический объект, пролетевший возле Юпитера. Причем скорость НЛО – просто фантастическая. И это не смотря на колоссальные размеры, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Видео заинтересовало многих пользователей Интернета, кому не безразличны космическая и уфологическая тематика, тем более, что в данном случае есть огромный простор для фантазии и всевозможным предположений.
При этом канал MrMB333 на видеохостинге YouTube, столь любезно предоставивший эту запись, уточняет лишь одно – это Юпитер, а что пролетело возле него (позади ли даже спереди, не очень понятно) – никто не знает. Некоторые пользователи даже заметили, что загадочный космический объект произвел какое-то возмущение на планете, задев ее если не своим физическим телом, то инерционным воздействием.
Но самыми интересными комментариями к этому видео можно назвать следующие:
Одни пользователи уверяют, что Юпитер находится от Земли на расстоянии в 365 миллионов миль, а потому получается, что НЛО на ролике двигается намного быстрее скорости света, что просто невозможно;
И это лишний раз доказывает лишь то, подхватывают другие, что мы живем в матрице, а космическое небо над нашей головой – просто имитация, на которой может быть все, что угодно, особенно если учесть сбои в работе данной суперпрограммы.
Читайте также: На планете увеличилась частота погодных аномалий
Согласитесь, интересные мнения, особенно, если предположить, что на самом деле (вполне возможно) данное видео просто смонтировано для развлечения пользователей Всемирной паутины.
Американский астроном-любитель, решивший остаться инкогнито, предоставил загадочную запись, на которой зафиксирован огромный космический объект, пролетевший возле Юпитера. Причем скорость НЛО – просто фантастическая. И это не смотря на колоссальные размеры, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Видео заинтересовало многих пользователей Интернета, кому не безразличны космическая и уфологическая тематика, тем более, что в данном случае есть огромный простор для фантазии и всевозможным предположений.
При этом канал MrMB333 на видеохостинге YouTube, столь любезно предоставивший эту запись, уточняет лишь одно – это Юпитер, а что пролетело возле него (позади ли даже спереди, не очень понятно) – никто не знает. Некоторые пользователи даже заметили, что загадочный космический объект произвел какое-то возмущение на планете, задев ее если не своим физическим телом, то инерционным воздействием.
Но самыми интересными комментариями к этому видео можно назвать следующие:
Одни пользователи уверяют, что Юпитер находится от Земли на расстоянии в 365 миллионов миль, а потому получается, что НЛО на ролике двигается намного быстрее скорости света, что просто невозможно;
И это лишний раз доказывает лишь то, подхватывают другие, что мы живем в матрице, а космическое небо над нашей головой – просто имитация, на которой может быть все, что угодно, особенно если учесть сбои в работе данной суперпрограммы.
Читайте также: На планете увеличилась частота погодных аномалий
Согласитесь, интересные мнения, особенно, если предположить, что на самом деле (вполне возможно) данное видео просто смонтировано для развлечения пользователей Всемирной паутины.
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