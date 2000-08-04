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Грузинские археологи раскопали драгоценные артефакты

Грузинские археологи раскопали драгоценные артефактыАрхеологи нашли клад с монетами периода XII-XIII веков.

Археологи в Грузии обнаружили клад с золотыми и бронзовими монетами периода XII-XIII веков в ходе раскопок, проводимых на территории Тетрицкаройского муниципалитета (регион Квемо-Картли), на развалинах древнего города-крепости Самшвилде.

Об этом сообщает Национальное агентство защиты культурного наследия Грузии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Олигарх.

Монеты находились в деревянном ящике, который нашли под уровнем пола одного из помещений в цитадели.

Было обнаружено более 270 монет, из которых на данный момент очищено 5, и три из них оказались царскими. В частности, это монеты, отчеканенные в периоды правления грузинских царей Георгия III (1156-1184) и Георгия IV Лаши (1191-1223), а также царицы Тамар (1166 год-1213 год).

На монете царицы Тамар вычеканена надпись – “Царица великая, краса страны и веры, Тамар – дочь Георгия, поклонница мессии”, передает нацагентство.

Специалисты не исключают, что среди монет могут оказаться и ранее неизвестные экземпляры.

Как рассказал журналистам руководитель экспедиции, профессор Давид Берикашвили, вместе с монетами находились медные слитки и медные пластины, предназначенные для эмиссии денег, что по мнению экспертов может указывать то, что в Самшвилде мог находиться монетный двор.

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Археологическая экспедиция была организована в рамках сотрудничества между Национальным агентством защиты культурного наследия Грузии и Госуниверситетом Грузии. Научные исследования на территории развалин города-крепости Самшвилде проводятся с 2013 года.
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 Теги: Грузия, клад

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Сегодня, 09:35 » Автор: Ирина Шевченко
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