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Раздел: Невероятное  
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В Долине Смерти зафиксирован новый температурный рекорд

В Долине Смерти зафиксирован новый температурный рекордДолина Смерти побила рекорд жары.

Июль стал рекордным по экстремальной жары во всем мире, но каждый регион бледнеет по сравнению с тем, что происходит в Долине Смерти в Калифорнии.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на cikavosti.

В июле этого года Долина Смерти установила рекорд по жаре.

В течение дня и ночи температура в Долине Смерти составляла в среднем 42,3 градуса Цельсия (108,1 градуса по Фаренгейту), опережая оценку, установленную год назад (41,9 ° C или 107,4 ° F) более чем на половину градуса.

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Июль был месяцем диких волн тепла, охвативших Арктику, Японию, Северную Африку и большую часть Европы.
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 Теги: Долина Смерти, рекорд

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Сегодня, 10:56 » Автор: Ирина Шевченко
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