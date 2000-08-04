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Раздел: Невероятное  
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Изнывающую от жары Европу показали из космоса

Изнывающую от жары Европу показали из космосаНемецкий астронавт сфотографировал из космоса «засыхающую» Европу.
Немецкий пстронавт Александер Герст сделал фото центральной Европы и, в частности, Германии с Международной космической станции (МКС) с целью показать масштабы засухи, охватившей регион.

Снимки он опубликовал в Twitter, передает Хроника.инфо со ссылкой на Капитал.

С высоты 400 км Европа представляет собой «шокирующее зрелище» в виде высохшей земли, отметил астронавт.

«То, что должно было быть зеленым, теперь коричневое. Никогда не видел такого», — написал он.

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Отдельно Герст опубликовал фото практически полностью коричневой Португалии: «Выглядит, как смесь пыли, дыма и песка», — прокомментировал он.

Изнывающую от жары Европу показали из космоса
Изнывающую от жары Европу показали из космоса




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 Теги: Европа, аномальная жара

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Сегодня, 14:05 » Автор: Ирина Шевченко
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