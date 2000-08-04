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Ученые сделали удивительное открытие о котах

Ученые сделали удивительное открытие о котахУчёные рассказали, почему коты любят играть с коробками.

Американские учёные выяснили, что домашние коты любят играть с коробками сразу по нескольким причинам.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.

Первая причина - биологическая: тесное пространство якобы позволяет мозгу животных активнее выделять эндорфины. Это значит, что в коробках коты чувствуют себя более счастливыми.

При этом даже самые неудобные позы, которые домашние кошки принимают внутри коробок, позволяют им расслабиться и перестать тревожиться, сообщают учёные.

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Коробки дают котам ощущение безопасности и комфорта, а также позволяют снизить общий уровень агрессивности животного и способствует снижению напряжённости.
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 Теги: коты, открытие

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Сегодня, 15:23 » Автор: Ирина Шевченко
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