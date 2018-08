Ученые назвали возможные последствия глобального потепления

Международное соглашение по борьбе с глобальным изменением климата было подписано три года назад, тем не менее выбросы CO2 в атмосферу лишь увеличиваются. Группа международных ученых опубликовала работу, в которой предупреждает — если допустить роста глобальной температуры хотя бы на 2°С, нас ждут катастрофические последствия.Ранее не было известно, что предел уже так близко, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukrrudprom В 2015 году 175 стран подписали Парижское соглашение по климату. Его главная цель — удержать до конца века рост глобальной температуры ниже 2°С по сравнению с доиндустральной эпохой. Предполагается, что благодаря этим действиям удастся замедлить глобальное изменение климата.Но что будет, если добиться этих показателей не получится? Международная команда ученых создала модель, при которой глобальная температура вырастет на 2°С. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.В том случае, ⁠если потепление не будет замедлено, планета может войти в “тепличное” состояние (исследователи ⁠называют это Hothouse Earth). В частности, перемены приведут к тому, ⁠что “хорошие” механизмы, которые ⁠сейчас находятся под контролем и не позволяют выпускать ⁠углерод ⁠наружу, превратятся в “плохие”, которые неуправляемо испускают его в мире высоких температур. Вот процессы, которые активизируются после потепления:таяние вечной мерзлоты, хранящей в себе миллионы тонн газов, которые могут привести к дополнительному росту температуры;подъем метановых гидратов со дна океана;гибель амазонских дождевых лесов и бореальных лесов (тайга);уменьшение уровней снежного покрова в северном полушарии;исчезновение летнего морского льда в Арктике;таяние льдов в морях Антарктики и полярных льдов (из-за этого вода начнет поглощать солнечную радиацию, которая сейчас отражается);рост интенсивности бактериального дыхания.Соавтор исследования Йохан Рокстрём предупредил, что эти процессы напоминают эффект домино — как только происходит один, то за ним происходит и второй. “Некоторые места на Земле станут необитаемыми, если тепличное состояние станет реальностью”, — предупреждает он.При “тепличном” сценарии глобальная температура достигнет рекорда за последние 1,2 млн лет. Она будет выше на 4—5°С по сравнению с прединдустриальным уровнем. Из-за таяния льдов уровень мирового океана поднимется на 10—60 метров, что приведет к затоплению прибрежных территорий, где проживают сотни миллионов человек.Сейчас глобальная температура на градус выше, чем во время доиндустриальной эпохи. Темп увеличения температур — 0,17°С в десять лет.Заявления об ужасах глобального изменения климата могут звучать алармистски, но профессор Мартин Сигерт, который не участвовал в исследовании, так не считает. “Пороги [температуры] и критические точки обсуждались и ранее. Но утверждение, что порог — это 2°С, новое”, — говорит ученый.Рокстрём объясняет, что подобных природных последствий можно избежать, если условия Парижского соглашения будут выполнены. Подобные опасения, говорит он, назвали бы алармистскими 50 лет назад, но теперь ученые действительно беспокоятся из-за происходящего.“В контексте лета 2018 года, это точно не случай ложной тревоги и пустых слов”, — утверждает Фил Уильямсон, исследователь климата из Университета Новой Англии.Что нужно делать для того, чтобы не допустить рост глобальной температуры до критических отметок? Исследователи говорят, что люди должны как можно быстрее изменить образ жизни. Вместо ископаемого топлива нужно использовать источники энергии с нулевыми или низкими выбросами. Дефорестация (массовая вырубка лесов, которая приводит к уничтожению их экосистем) играет важную роль в снижении поглощения углеродных выбросов, поэтому придется сосредоточиться на посадке новых деревьев. Также ученые говорят, что нужно будет понять, как отражать солнечные лучи, и создать устройства, которые могли бы “высосать” углекислый газ из воздуха.Но предложения вряд ли будут работать, пишут в исследовании ученые, поэтому их нужно закрепить с помощью “фундаментальных социальных изменений”.Некоторые эксперты раскритиковали ученых за предложенные метода борьбы с глобальным изменением климата. “В эпоху широко распространенного всплеска правого популизма и отрицания сообщений, исходящих от “космополитической элиты”, в частности, об изменении климата, вероятность того, что человечество сможет сохранить Землю в промежуточном состоянии, равно нулю”, — говорит профессор Крис Рэпли. Несмотря на заключенное Парижское соглашение, по которому страны-участницы обещали сократить уровень выбросов CO2, его количество в атмосфере только растет.