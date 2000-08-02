Раздел: Невероятное
NASA показало снимок гигантской батареи МКС
Пользователи оценили по достоинству снимок.
Астронавты утверждают, что фото на околоземной орбите делать крайне сложно из-за постоянной смены освещения.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Международное космическое агентство NASA 20 июля показало шокирующий снимок гигантской батареи МКС . Его размер сопоставим с полем на футбольных аренах. Фото с громадной солнечной батареей появилось на официальной странице NASA в Instagram.
Пользователи сразу же оценили по достоинству снимок, поскольку понимают, что объект движется со скоростью 17,5 миль в час, а сфотографировать его не так уж и просто, поскольку освещение может меняться каждые пару минут.
Астронавты, сделавшие шокирующий снимок, вынуждены будут в рамках экспедиции встретить 16 закатов и рассветов. На фото видно, что у солнечных батарей МКС есть новые сенсоры, которые работают вне зависимости от расстояния до Солнца. Участники экспедиции в это время займутся проверкой работоспособности обновленных устройств.
Читайте также: NASA показало чарующий снимок Земли
Недавно представители NASA показали снимок из спутника Landsat 8, который запечатлел «Врата ада» в Эфиопии. Ими оказалось жерло вулкана Эрта Але, у которого есть свое лавовое озеро.
Астронавты утверждают, что фото на околоземной орбите делать крайне сложно из-за постоянной смены освещения.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Международное космическое агентство NASA 20 июля показало шокирующий снимок гигантской батареи МКС . Его размер сопоставим с полем на футбольных аренах. Фото с громадной солнечной батареей появилось на официальной странице NASA в Instagram.
Пользователи сразу же оценили по достоинству снимок, поскольку понимают, что объект движется со скоростью 17,5 миль в час, а сфотографировать его не так уж и просто, поскольку освещение может меняться каждые пару минут.
Астронавты, сделавшие шокирующий снимок, вынуждены будут в рамках экспедиции встретить 16 закатов и рассветов. На фото видно, что у солнечных батарей МКС есть новые сенсоры, которые работают вне зависимости от расстояния до Солнца. Участники экспедиции в это время займутся проверкой работоспособности обновленных устройств.
Читайте также: NASA показало чарующий снимок Земли
Недавно представители NASA показали снимок из спутника Landsat 8, который запечатлел «Врата ада» в Эфиопии. Ими оказалось жерло вулкана Эрта Але, у которого есть свое лавовое озеро.
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