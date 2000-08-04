Раздел: Невероятное
В Австралии нашли странное округлое создание
Неопознанное существо выбросило на берег.
Странное открытие было сделано на берегу города Перт (Австралия). Третьего августа местная жительница по имени Аманда ходила по пляжу, как вдруг заметила на песке странное создание, похожее на большую картофелину или комок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Женщина коснулась объекта, но ничего не произошло.
Длина находки составила 15 сантиметров, кожа создания была подобна коже акулы. Отец Аманды предположил, что на берег выбросило китовую амбру, из которой делают парфюмы. Догадки в итоге не подтвердились: амбра не потекла, когда в неё вонзили раскаленную иглу, хотя должна была.
Аманда выложила фото в Интернете, чтобы пользователи сети подсказали женщине вид объекта. К сожалению, даже ученые не смогли дать четкий ответ. Специалисты отметили, что на берегу могли оказаться внутренности морского ежа или какое-то создание из вида оболочников.
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Вопрос о происхождении находки остается открытым.
Странное открытие было сделано на берегу города Перт (Австралия). Третьего августа местная жительница по имени Аманда ходила по пляжу, как вдруг заметила на песке странное создание, похожее на большую картофелину или комок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Женщина коснулась объекта, но ничего не произошло.
Длина находки составила 15 сантиметров, кожа создания была подобна коже акулы. Отец Аманды предположил, что на берег выбросило китовую амбру, из которой делают парфюмы. Догадки в итоге не подтвердились: амбра не потекла, когда в неё вонзили раскаленную иглу, хотя должна была.
Аманда выложила фото в Интернете, чтобы пользователи сети подсказали женщине вид объекта. К сожалению, даже ученые не смогли дать четкий ответ. Специалисты отметили, что на берегу могли оказаться внутренности морского ежа или какое-то создание из вида оболочников.
Читайте также: Около Юпитера пролетел гигантский объект
Вопрос о происхождении находки остается открытым.
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