» » В Австралии нашли странное округлое создание
Раздел: Невероятное  
0

В Австралии нашли странное округлое создание

В Австралии нашли странное округлое создание Неопознанное существо выбросило на берег.

Странное открытие было сделано на берегу города Перт (Австралия). Третьего августа местная жительница по имени Аманда ходила по пляжу, как вдруг заметила на песке странное создание, похожее на большую картофелину или комок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Женщина коснулась объекта, но ничего не произошло.

Длина находки составила 15 сантиметров, кожа создания была подобна коже акулы. Отец Аманды предположил, что на берег выбросило китовую амбру, из которой делают парфюмы. Догадки в итоге не подтвердились: амбра не потекла, когда в неё вонзили раскаленную иглу, хотя должна была.

Аманда выложила фото в Интернете, чтобы пользователи сети подсказали женщине вид объекта. К сожалению, даже ученые не смогли дать четкий ответ. Специалисты отметили, что на берегу могли оказаться внутренности морского ежа или какое-то создание из вида оболочников.

Читайте также: Около Юпитера пролетел гигантский объект

Вопрос о происхождении находки остается открытым.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Австралия, комок

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
     174
     0

Похожие новости по теме

На берег Филиппин выбросило огромный странный объект На берег Филиппин выбросило огромный странный объект

По всей видимости, происхождение объекта органическое.

В Намибии на берег выбросило необычное глубоководное существо В Намибии на берег выбросило необычное глубоководное существо

Животное уже начало разлагаться на берегу.

На берег Тихого океана выбросило неизвестного На берег Тихого океана выбросило неизвестного "монстра из глубин"

Неопознанное животное обнаружили в Мексике.

На Филиппинах нашли странное существо, выброшенное на берег На Филиппинах нашли странное существо, выброшенное на берег

Огромный монстр отличается размерами и странным запахом.

На берег Крыма выбросило странное существо На берег Крыма выбросило странное существо

Мнения людей разделились.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх