Раздел: Невероятное
В Италии найдена могила человека со странным протезом
Скелет в захоронении имеет нож вместо костей руки.
Специалисты из университета Сапиенца, находящегося в Риме, выкопали останки нестандартного мужчины. Захороненному правую руку заменял протез, который представлял собой нож с длинным лезвием, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Могилу вырыли в Лонгобардском некрополе, созданном в VI-VIII веках в северной части Италии. Как определили ученые, мужчина жил в шестом веке, уже тогда люди умели ставить протезы. Врачи древности ампутировали пострадавшему правую руку по самое предплечье.
Серьезный ушиб произошел, вероятнее всего, во время выполнения тяжелых работ. На локтевой кости были замечены следы от протеза – костная мозоль и шпора. Также стоит отметить износ зубов мужчины. Скорее всего, зубами он затягивал ремешок, удерживающий протез. Крепился длинный нож полосой натуральной кожи.
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В могиле находилось и само лезвие. Пользователи сети остались удивленными познаниями докторов того времени. Протез был установлен грамотно, отметили ученые.
Специалисты из университета Сапиенца, находящегося в Риме, выкопали останки нестандартного мужчины. Захороненному правую руку заменял протез, который представлял собой нож с длинным лезвием, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Могилу вырыли в Лонгобардском некрополе, созданном в VI-VIII веках в северной части Италии. Как определили ученые, мужчина жил в шестом веке, уже тогда люди умели ставить протезы. Врачи древности ампутировали пострадавшему правую руку по самое предплечье.
Серьезный ушиб произошел, вероятнее всего, во время выполнения тяжелых работ. На локтевой кости были замечены следы от протеза – костная мозоль и шпора. Также стоит отметить износ зубов мужчины. Скорее всего, зубами он затягивал ремешок, удерживающий протез. Крепился длинный нож полосой натуральной кожи.
Читайте также: В Австралии нашли странное округлое создание
В могиле находилось и само лезвие. Пользователи сети остались удивленными познаниями докторов того времени. Протез был установлен грамотно, отметили ученые.
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