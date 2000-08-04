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Около Луны пролетел большой черный НЛО

Около Луны пролетел большой черный НЛО Неопознанный объект имеет круглую форму.

Турецкий фотограф-любитель рассматривал в начале августа Луну посредством компактной камеры с мощным объективом и неожиданно заметил над поверхностью естественного спутника Земли огромный объект, похожий на черный шар или диск, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Удивленный мужчина поспешил запечатлеть предполагаемую аномалию на видео, затем отправил полученный ролик авторитетным уфологам.

Специалисты оказались весьма впечатлены присланным им материалом. По мнению исследователей «летающих тарелок» и инопланетных цивилизаций, данные кадры однозначно демонстрируют не Международную космическую станцию или искусственный спутник, поскольку скорость движения НЛО слишком мала.

Кроме того, уфологи заключили, что речь не может идти о птице, метеозонде или каком-либо другом объекте в земной атмосфере. Таким образом, у экспертов не осталось иных вариантов, кроме как назвать загадочную находку турка летательным аппаратом внеземного происхождения.

Луна издавна окутана для человека пеленой тайны, и причина этому кроется в различных необъяснимых явлениях, происходящих на Селене и возле нее. Еще в XVIII веке английский астроном Уильям Гершель писал в своих трудах о том, что ближайшее к нам небесное тело наверняка кишит жизнью, подтверждение чему может найти любой терпеливый человек с телескопом.

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Ну а в наши дни, как видится, для этого достаточно иметь хороший фотоаппарат с достаточно мощным объективом.

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 Теги: НЛО, Луна

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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