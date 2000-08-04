Раздел: Невероятное
Около Луны пролетел большой черный НЛО
Неопознанный объект имеет круглую форму.
Турецкий фотограф-любитель рассматривал в начале августа Луну посредством компактной камеры с мощным объективом и неожиданно заметил над поверхностью естественного спутника Земли огромный объект, похожий на черный шар или диск, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Удивленный мужчина поспешил запечатлеть предполагаемую аномалию на видео, затем отправил полученный ролик авторитетным уфологам.
Специалисты оказались весьма впечатлены присланным им материалом. По мнению исследователей «летающих тарелок» и инопланетных цивилизаций, данные кадры однозначно демонстрируют не Международную космическую станцию или искусственный спутник, поскольку скорость движения НЛО слишком мала.
Кроме того, уфологи заключили, что речь не может идти о птице, метеозонде или каком-либо другом объекте в земной атмосфере. Таким образом, у экспертов не осталось иных вариантов, кроме как назвать загадочную находку турка летательным аппаратом внеземного происхождения.
Луна издавна окутана для человека пеленой тайны, и причина этому кроется в различных необъяснимых явлениях, происходящих на Селене и возле нее. Еще в XVIII веке английский астроном Уильям Гершель писал в своих трудах о том, что ближайшее к нам небесное тело наверняка кишит жизнью, подтверждение чему может найти любой терпеливый человек с телескопом.
Читайте также: В Австралии нашли странное округлое создание
Ну а в наши дни, как видится, для этого достаточно иметь хороший фотоаппарат с достаточно мощным объективом.
Турецкий фотограф-любитель рассматривал в начале августа Луну посредством компактной камеры с мощным объективом и неожиданно заметил над поверхностью естественного спутника Земли огромный объект, похожий на черный шар или диск, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Удивленный мужчина поспешил запечатлеть предполагаемую аномалию на видео, затем отправил полученный ролик авторитетным уфологам.
Специалисты оказались весьма впечатлены присланным им материалом. По мнению исследователей «летающих тарелок» и инопланетных цивилизаций, данные кадры однозначно демонстрируют не Международную космическую станцию или искусственный спутник, поскольку скорость движения НЛО слишком мала.
Кроме того, уфологи заключили, что речь не может идти о птице, метеозонде или каком-либо другом объекте в земной атмосфере. Таким образом, у экспертов не осталось иных вариантов, кроме как назвать загадочную находку турка летательным аппаратом внеземного происхождения.
Луна издавна окутана для человека пеленой тайны, и причина этому кроется в различных необъяснимых явлениях, происходящих на Селене и возле нее. Еще в XVIII веке английский астроном Уильям Гершель писал в своих трудах о том, что ближайшее к нам небесное тело наверняка кишит жизнью, подтверждение чему может найти любой терпеливый человек с телескопом.
Читайте также: В Австралии нашли странное округлое создание
Ну а в наши дни, как видится, для этого достаточно иметь хороший фотоаппарат с достаточно мощным объективом.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
188
0
Также советуем посмотреть
- Забавные фотки лошадей, умеющих улыбаться
- Всемирный день котов: самые смешные фотки пушистиков
- Уморительные надписи для тех, кому не хватает позитива
- В Украине начался прием кандидатов в Антикоррупционный суд
- Изобретения горе-дизайнеров, которых явно покинула муза
- В России предложили отпустить Сенцова
- Смешные комиксы, сюжеты которых близки почти каждому
- Порошенко сделал сыну подарок на кругленькую сумму
- Улыбка гарантирована: отличные анекдоты на среду
- Спикер российского МИД насмешила танцами под «вражескую» музыку
- Игра на «контрабасе» и российский интерес
- Турист арендовал Lamborghini и "заработал" за три часа штрафов на $46 тысяч
- Сестра Сенцова заявила о катастрофическом состоянии брата
- На Донбассе боевики закопали живым российского наемника, - ГУР
- Про цілі реальні і хибні
- Американец увидел "пришельца" на старом фотоснимке
- Стали известны детали захвата университета в Киеве
- Защитник «Новороссии» сел на 20 лет
- Популярный телеведущий развеселил макияжем «под Трампа»
- Репетиция тотального зла
- Самые нелепые автономера на украинских дорогах
- «Депутат» из «ЛНР» приговорен к восьми годам заключения
- Синдром «евробляхера» и таможня
- Активисты С14 напали на адвоката в зале суда, - ассоциация адвокатов
- О девушках и патриотизме
- Украинцев позабавили необычные «Жигули» с бассейном
- Отказались выпить: российский чиновник насмешил причиной для драки
- Соцсети потешаются над очередным провалом российского лайнера
- «Агенты Кремля» в украинской власти
- Боевики оставили часть Луганска без воды
Оставьте свой комментарий