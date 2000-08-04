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Раздел: Невероятное  
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Аргентинец снял на видео гнома в собственном доме

Аргентинец снял на видео гнома в собственном доме Мужчина утверждает, что маленькое существо живет вместе с ним.

Мужчина, проживающий в аргентинском городе Росарио, заявил, что в его доме завелось странное создание, которое большую часть времени прячется. Время от времени «гость» показывается на глаза, однажды мужчине даже удалось его заснять на камеру телефона, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Ниже прикреплено видео, на котором видно существо маленького роста, одетое в темные шорты и футболку желтого цвета. Скорее всего, в квартире завелся гном, и он явно не хотел, чтобы его снимали.

Пользователи сети по-разному отнеслись к видеозаписи. Кто-то поверил в реальность всего происходящего, а кто-то заявил, что мужчина заснял обезьянку, одетую в костюм гнома. Впрочем, люди говорят об эльфах, гномах и других подобных существах с древности, а любые мифы и легенды, как известно, имеют свои корни. Возможно, на земле и вправду водятся подобные создания.

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Особенно часто видят сказочных героев дети, взрослым людям они попадаются на глаза гораздо реже.

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 Теги: гном, видео

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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