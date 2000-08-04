Раздел: Невероятное
Французские ученые исследовали звуковой ритм улыбки
Улыбку в голосе легко услышать.
Группа французских ученых, занимающихся когнитивной наукой, пришла к выводу, что в этом мире все имеет свой звук (свою мелодию, свой ритм), и улыбка человека в этом случае не исключение, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Например, еще в XIX веке исследователи пришли к выводу, что мимика является ключевым моментом в эмпатии. Ученые из Парижа решили это проверить на примере улыбки. И оказалось, что любой человек, даже слепой, мгновенно реагирует на улыбки окружающих. Любой индивидум их не просто видит, он слышит их.
Причем, слышит все «интонации» той или иной улыбки, то есть понимает, насколько его собеседник искренне или наигранно улыбается. Если вы, скажем, разговариваете по телефону и начинаете улыбаться, ваш собеседник тут же реагирует на это - в большинстве случаев тоже поддается этому настроению, поскольку мелодия улыбки – вещь «заразная».
Не верите, - спрашивает один из авторов данного исследования когнитивный ученый Пабло Ариас, - а вы начинайте улыбаться по время телефонного разговора, а потом спросите собеседника, чему он улыбается? Этим вы весьма удивите его, хотя ничего удивительного тут нет: просто люди «слышат» улыбку, вернее будет сказать, улавливают ее ритм, который передается мгновенно на любое расстояние.
Правда, сам механизм такой передачи для французских ученых пока остается загадкой. Однако они уверены, что исследования в данном вопросе может помочь улучшить компьютерную речь, понять, почему больные, страдающие аутизмом, не всегда правильно интерпретируют эмоции окружающих, ну и так далее.
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Ну, а мы со своей стороны напомним, что улыбка, особенно искренняя, не только передается и заражает окружающих, она к тому же лечит человека, как утверждает руководитель института по самовосстановлению человека, писатель М.Норбеков. Чаще улыбайтесь, а потому будьте здоровы сами и очищайте улыбкой пространство вокруг себя – практически всю Вселенную, ведь как доказали французские ученые, мелодия улыбки передается мгновенно на любое расстояние…
Группа французских ученых, занимающихся когнитивной наукой, пришла к выводу, что в этом мире все имеет свой звук (свою мелодию, свой ритм), и улыбка человека в этом случае не исключение, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Например, еще в XIX веке исследователи пришли к выводу, что мимика является ключевым моментом в эмпатии. Ученые из Парижа решили это проверить на примере улыбки. И оказалось, что любой человек, даже слепой, мгновенно реагирует на улыбки окружающих. Любой индивидум их не просто видит, он слышит их.
Причем, слышит все «интонации» той или иной улыбки, то есть понимает, насколько его собеседник искренне или наигранно улыбается. Если вы, скажем, разговариваете по телефону и начинаете улыбаться, ваш собеседник тут же реагирует на это - в большинстве случаев тоже поддается этому настроению, поскольку мелодия улыбки – вещь «заразная».
Не верите, - спрашивает один из авторов данного исследования когнитивный ученый Пабло Ариас, - а вы начинайте улыбаться по время телефонного разговора, а потом спросите собеседника, чему он улыбается? Этим вы весьма удивите его, хотя ничего удивительного тут нет: просто люди «слышат» улыбку, вернее будет сказать, улавливают ее ритм, который передается мгновенно на любое расстояние.
Правда, сам механизм такой передачи для французских ученых пока остается загадкой. Однако они уверены, что исследования в данном вопросе может помочь улучшить компьютерную речь, понять, почему больные, страдающие аутизмом, не всегда правильно интерпретируют эмоции окружающих, ну и так далее.
Читайте также: Аргентинец снял на видео гнома в собственном доме
Ну, а мы со своей стороны напомним, что улыбка, особенно искренняя, не только передается и заражает окружающих, она к тому же лечит человека, как утверждает руководитель института по самовосстановлению человека, писатель М.Норбеков. Чаще улыбайтесь, а потому будьте здоровы сами и очищайте улыбкой пространство вокруг себя – практически всю Вселенную, ведь как доказали французские ученые, мелодия улыбки передается мгновенно на любое расстояние…
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