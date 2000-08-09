Раздел: Невероятное
Древнейшее погребение майя обнаружили в Мексике
В пещере нашли скелет древнего индейца.
Три скелета, которые, вероятно, принадлежат индейцам майя, были найдены в пещере Пуйиль в штате Табаско, который расположен на юге Мексики.
Это древнейшая из известных находок, которая имеет отношение к этой американской цивилизации, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
По мнению экспертов, возраст костей одного скелета составляет до 7 000 лет, они были размещены в пещере примерно в то время, когда люди переходили от охоты к более малоподвижному образу жизни. Возраст двух других скелетов оценивается в 4 тысячи лет.
"Пещеру использовали разные группы людей в разные периоды времени, но они в ней не жили. В доисторические времена она, вероятно, использовалась для погребальных ритуалов", - сказал один из авторов открытия, археолог Альберто Мартос.
Мартос отмечает, что один из черепов имеет вытянутую форму, что было характерно для цивилизации майя. Голова неестественных пропорций считалась признаком принадлежности к высшему сословию. Черепа вытягивали искусственно с раннего возраста.
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Древняя мезоамериканская цивилизация майя существовала на территории современных Мексики, Гватемалы и Гондураса с двух тысяч лет до нашей эры вплоть до начала колониального периода. Она известна развитой системой письменности, искусством, архитектурой и знаниями в области математики и астрономии.
Три скелета, которые, вероятно, принадлежат индейцам майя, были найдены в пещере Пуйиль в штате Табаско, который расположен на юге Мексики.
Это древнейшая из известных находок, которая имеет отношение к этой американской цивилизации, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
По мнению экспертов, возраст костей одного скелета составляет до 7 000 лет, они были размещены в пещере примерно в то время, когда люди переходили от охоты к более малоподвижному образу жизни. Возраст двух других скелетов оценивается в 4 тысячи лет.
"Пещеру использовали разные группы людей в разные периоды времени, но они в ней не жили. В доисторические времена она, вероятно, использовалась для погребальных ритуалов", - сказал один из авторов открытия, археолог Альберто Мартос.
Мартос отмечает, что один из черепов имеет вытянутую форму, что было характерно для цивилизации майя. Голова неестественных пропорций считалась признаком принадлежности к высшему сословию. Черепа вытягивали искусственно с раннего возраста.
Читайте также: Сломанный телескоп Kepler начал передавать информацию на Землю
Древняя мезоамериканская цивилизация майя существовала на территории современных Мексики, Гватемалы и Гондураса с двух тысяч лет до нашей эры вплоть до начала колониального периода. Она известна развитой системой письменности, искусством, архитектурой и знаниями в области математики и астрономии.
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