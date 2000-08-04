Раздел: Невероятное
Ученые назвали дату крупнейшего звездопада этого года
Скоро пройдет крупнейший звездопад 2018 года.
Это произойдет, когда в атмосферу Земли ворвется поток Персеиды, который создаст метеоритный дождь, передает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua
Украинцы также смогут насладиться приятным зрелищем. Пик звездопада Персеиды будет в ночь с 11 на 12 августа и с 12 на 13 августа. Наблюдать за падением метеоритов можно с любой точки Украины, при условии ясной погоды.
Читайте также: Астрономы назвали дату следующего крупного звездопада
Звездопад Персеиды образуют небесные тела, которые движутся со стороны созвездия Персея. Метеориты падают на Землю со скоростью 59 км/ч. В 1993 году зафиксировали рекордное количество падающих звезд - 500 метеоров в час. В 2018 году ожидается около 60-70.
Это произойдет, когда в атмосферу Земли ворвется поток Персеиды, который создаст метеоритный дождь, передает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua
Украинцы также смогут насладиться приятным зрелищем. Пик звездопада Персеиды будет в ночь с 11 на 12 августа и с 12 на 13 августа. Наблюдать за падением метеоритов можно с любой точки Украины, при условии ясной погоды.
Читайте также: Астрономы назвали дату следующего крупного звездопада
Звездопад Персеиды образуют небесные тела, которые движутся со стороны созвездия Персея. Метеориты падают на Землю со скоростью 59 км/ч. В 1993 году зафиксировали рекордное количество падающих звезд - 500 метеоров в час. В 2018 году ожидается около 60-70.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
34
0
Также советуем посмотреть
- Забавные фотки мужчин, которым борода явно не к лицу
- Прикольные фотки подружек невесты, которым не повезло с платьями
- Смешные ситуации, которые могут произойти лишь в супермаркетах
- Порошенко решил убрать Черноморский флот с украинской территории
- Строительные фейлы от горе-ремонтников
- Маккейн поприветствовал новые санкции против России
- Странные фотки, вызывающие смех и много вопросов
- Уморительные ситуации, которые могли произойти лишь на работе
- Новый флешмоб: девушки придумали забавный способ оставить парней без зарплаты
- Нелепая велодорожка в Германии вызвала бурю насмешек
- У Сенцова произошел третий кризис голодовки, - адвокат
- Подчиненные заперли офицера в туалете, требуя прибавку
- Первые «ихтамнеты» и распятые мальчики
- В России санкциям посвятили смартфон с золотым вентилем
- 10 уроків грузино-російської війни
- Конфуз футболиста на поле закончился «пенной вечеринкой»
- В тылу ВСУ неизвестные обстреляли машину командира Правого сектора
- Кошмар любого сони: в Сумах установили забавный рекорд
- По поводу заявления Владимира Омеляна
- В Сети оригинально высмеяли реакцию РФ на санкции США
- Донбасс превратился в «отстойник»
- В России День города отметили установкой виселицы
- Починаються зрадофільські скачки
- Пикантная фотка Ким Кардашьян стала забавным мемом
- В Украине в текущем году произошло два теракта, - СБУ
- Хорватія: так діють санкції
- Тимошенко оконфузилась с признаниями в любви ко Львову
- Российско-грузинская война: десять лет спустя
- Стали известны подробности боя у Золотого
- В США медведь полакомился бананами, оставленными в авто
Оставьте свой комментарий