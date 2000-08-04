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Раздел: Невероятное  
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Ученые назвали дату крупнейшего звездопада этого года

Ученые назвали дату крупнейшего звездопада этого годаСкоро пройдет крупнейший звездопад 2018 года.

Это произойдет, когда в атмосферу Земли ворвется поток Персеиды, который создаст метеоритный дождь, передает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua

Украинцы также смогут насладиться приятным зрелищем. Пик звездопада Персеиды будет в ночь с 11 на 12 августа и с 12 на 13 августа. Наблюдать за падением метеоритов можно с любой точки Украины, при условии ясной погоды.

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Звездопад Персеиды образуют небесные тела, которые движутся со стороны созвездия Персея. Метеориты падают на Землю со скоростью 59 км/ч. В 1993 году зафиксировали рекордное количество падающих звезд - 500 метеоров в час. В 2018 году ожидается около 60-70.
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 Теги: звездопад, Персеида

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Сегодня, 00:52 » Автор: Татьяна Ларина
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