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Золотую серьгу, которой 2200 лет, нашли в Иерусалиме

Золотую серьгу, которой 2200 лет, нашли в ИерусалимеУченые считают, что золотая серьга принадлежала представителю самого богатого слоя населения тогдашнего Иерусалима.

У древнего храма в Иерусалиме археологи обнаружили эллинистическую золотую серьгу, возраст которой – около 2,2 тысяч лет. Об этом сообщает израильское Управление по вопросам старины, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Украшение нашли во время раскопок на стоянке Гивати в городе Давида - национальном парке, расположенном в древнем районе Иерусалима.

В университете Тель-Авива считают, что золотая серьга в виде головы антилопы или оленя принадлежала представителю самого богатого слоя населения тогдашнего Иерусалима.

Рядом с серьгой археологи нашли золотую бусину с орнаментом, датированную примерно тем же периодом.

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Найденные серьгу и бусину представят на ежегодной археологической конференции города Давида, которая пройдет в начале сентября.

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 Теги: серьга, Израиль, видео

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Сегодня, 09:52 » Автор: Богдан Процив
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