Золотую серьгу, которой 2200 лет, нашли в Иерусалиме

Ученые считают, что золотая серьга принадлежала представителю самого богатого слоя населения тогдашнего Иерусалима.



У древнего храма в Иерусалиме археологи обнаружили эллинистическую золотую серьгу, возраст которой – около 2,2 тысяч лет. Об этом сообщает израильское Управление по вопросам старины, передает интернет-издание



Украшение нашли во время раскопок на стоянке Гивати в городе Давида - национальном парке, расположенном в древнем районе Иерусалима.



В университете Тель-Авива считают, что золотая серьга в виде головы антилопы или оленя принадлежала представителю самого богатого слоя населения тогдашнего Иерусалима.



Рядом с серьгой археологи нашли золотую бусину с орнаментом, датированную примерно тем же периодом.



Читайте также: Ученые назвали дату крупнейшего звездопада этого года



Найденные серьгу и бусину представят на ежегодной археологической конференции города Давида, которая пройдет в начале сентября.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter У древнего храма в Иерусалиме археологи обнаружили эллинистическую золотую серьгу, возраст которой – около 2,2 тысяч лет. Об этом сообщает израильское Управление по вопросам старины, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент Украшение нашли во время раскопок на стоянке Гивати в городе Давида - национальном парке, расположенном в древнем районе Иерусалима.В университете Тель-Авива считают, что золотая серьга в виде головы антилопы или оленя принадлежала представителю самого богатого слоя населения тогдашнего Иерусалима.Рядом с серьгой археологи нашли золотую бусину с орнаментом, датированную примерно тем же периодом.Найденные серьгу и бусину представят на ежегодной археологической конференции города Давида, которая пройдет в начале сентября.



