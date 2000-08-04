Раздел: Невероятное
Золотую серьгу, которой 2200 лет, нашли в Иерусалиме
Ученые считают, что золотая серьга принадлежала представителю самого богатого слоя населения тогдашнего Иерусалима.
У древнего храма в Иерусалиме археологи обнаружили эллинистическую золотую серьгу, возраст которой – около 2,2 тысяч лет. Об этом сообщает израильское Управление по вопросам старины, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Украшение нашли во время раскопок на стоянке Гивати в городе Давида - национальном парке, расположенном в древнем районе Иерусалима.
В университете Тель-Авива считают, что золотая серьга в виде головы антилопы или оленя принадлежала представителю самого богатого слоя населения тогдашнего Иерусалима.
Рядом с серьгой археологи нашли золотую бусину с орнаментом, датированную примерно тем же периодом.
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Найденные серьгу и бусину представят на ежегодной археологической конференции города Давида, которая пройдет в начале сентября.
У древнего храма в Иерусалиме археологи обнаружили эллинистическую золотую серьгу, возраст которой – около 2,2 тысяч лет. Об этом сообщает израильское Управление по вопросам старины, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Украшение нашли во время раскопок на стоянке Гивати в городе Давида - национальном парке, расположенном в древнем районе Иерусалима.
В университете Тель-Авива считают, что золотая серьга в виде головы антилопы или оленя принадлежала представителю самого богатого слоя населения тогдашнего Иерусалима.
Рядом с серьгой археологи нашли золотую бусину с орнаментом, датированную примерно тем же периодом.
Читайте также: Ученые назвали дату крупнейшего звездопада этого года
Найденные серьгу и бусину представят на ежегодной археологической конференции города Давида, которая пройдет в начале сентября.
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