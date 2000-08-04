Раздел: Невероятное
Землян ожидает солнечное затмение
11 августа земляне увидят частичное солнечное затмение.
Солнечное затмение 11 августа станет последним в череде явлений, которое астрологи называют "коридор затмений 2018".
Наблюдать его можно будет в небе над северной частью Европы и Азии, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Во время солнечного затмения Луна проходит между Землей и солнцем, бросая тень на нашу планету. Если вы смотрите с Земли, кажется, что Луна закрывает Солнце. Частное солнечное затмение 11 августа - солнечное затмение при котором земную поверхность пересекает только лунная полутень.
Затмение 11 августа 2018 года можно будет наблюдать в Канаде, Гренландии, странах Северной Европы (Исландия, Великобритания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Эстония и Латвия), на севере РФ, в Казахстане, Киргизии, Монголии и Китае. Во время захода солнца затмение можно будет наблюдать в Северной и Южной Корее.
Наибольшая фаза частичного затмения будет зарегистрирована в районе Восточно-Сибирского моря, недалеко от острова Врангеля - примерно 65% видимого диска Солнца уйдут в тень. В российскоми Якутске солнце будет закрыто на 57%, а в Гренландии - на 50%.
Люди в корейском Сеуле и китайском Шанхае также увидят частичное затмение. Луна закроет 35% и 20% Солнца в этих городах. В Стокгольме, Санкт-Петербурге, Осло, Таллинне и Хельсинки этот показатель составит менее 4%.
"Несмотря на то, что солнце полностью или частично блокируется во время затмения, вам нужны очки со специальными фильтрами, чтобы наблюдать за событием, не повредив глаза, так как свет, окружающий Луну, все еще очень яркий", - подчеркивают журналисты Business Insider.
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Следующее полное солнечное затмение произойдет 2 июля 2019 года и будет видно людям в южной части Тихого океана и Южной Америке.
Солнечное затмение 11 августа станет последним в череде явлений, которое астрологи называют "коридор затмений 2018".
Наблюдать его можно будет в небе над северной частью Европы и Азии, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Во время солнечного затмения Луна проходит между Землей и солнцем, бросая тень на нашу планету. Если вы смотрите с Земли, кажется, что Луна закрывает Солнце. Частное солнечное затмение 11 августа - солнечное затмение при котором земную поверхность пересекает только лунная полутень.
Затмение 11 августа 2018 года можно будет наблюдать в Канаде, Гренландии, странах Северной Европы (Исландия, Великобритания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Эстония и Латвия), на севере РФ, в Казахстане, Киргизии, Монголии и Китае. Во время захода солнца затмение можно будет наблюдать в Северной и Южной Корее.
Наибольшая фаза частичного затмения будет зарегистрирована в районе Восточно-Сибирского моря, недалеко от острова Врангеля - примерно 65% видимого диска Солнца уйдут в тень. В российскоми Якутске солнце будет закрыто на 57%, а в Гренландии - на 50%.
Люди в корейском Сеуле и китайском Шанхае также увидят частичное затмение. Луна закроет 35% и 20% Солнца в этих городах. В Стокгольме, Санкт-Петербурге, Осло, Таллинне и Хельсинки этот показатель составит менее 4%.
"Несмотря на то, что солнце полностью или частично блокируется во время затмения, вам нужны очки со специальными фильтрами, чтобы наблюдать за событием, не повредив глаза, так как свет, окружающий Луну, все еще очень яркий", - подчеркивают журналисты Business Insider.
Читайте также: Близ Севастополя нашли останки судна II-III века
Следующее полное солнечное затмение произойдет 2 июля 2019 года и будет видно людям в южной части Тихого океана и Южной Америке.
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