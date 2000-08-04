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Ученые нашли новую радиогалактику

Ученые нашли новую радиогалактикуМеждународная команда астрономов из Индии сегодня опубликовали статью о новой найденной радиогалактике, находящейся в 12 миллиардах световых лет от Земли.

Стоит заметить, что нахождение этой отдаленной галактики является интересным в первую очередь потому, что столь далекое расстояние с точки зрения постоянно расширяющейся Вселенной означает тот факт, что данная галактика является как бы "только-только родившейся" Вселенной - то есть, изучая ее, специалисты могут многое понять и узнать о том, что происходило в начале расширения нашей Вселенной.

Означенная в качестве TGSS JL530+1049, данная радиогалактика была обнаружена при помощи сверхмощного радиотелескопа GMRT (Giant-Meter-wave-Radio Telescope), находящийся в Индии, командой специалистов-астрономов из разных стран. А определить приблизительный возраст галактики им удалось посредством бинокулярного телескопа Gemini North в Бразилии – и главным образом это удалось вследствие анализа и рассмотрения остаточного поля света галактики.

Сами по себе радиогалактики представляют собой активные космические системы, испускающие весьма сильные радиочастоты, благодаря стремительному потоку относительных частиц из черной дыры, находящейся в их центре. Вот и представленная новая радиогалактика была обнаружена по этой же причине – и проанализировав ее световой путь, ученые пришли к выводу о том, что на данный момент она является наиболее отдаленной от Земли из зарегистрированных галактик. Что и придает ей такого очарования и научного интереса.

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Стоит отметить, что ранее астрономы считали, что подобного типа галактик не может существовать в текущем виде Вселенной – потому что черным дырам необходимо очень долгое время на развитие, однако новая радиогалактика теперь косвенно доказала, что это развитие центра черной дыры происходит быстрее, нежели считали раньше. В любом случае, данная галактика также представляет собой огромный научный интерес также в связи с особенностями поведения ее черной дыры.Перейти на Главную страницу
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 Теги: ученые, галактика

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Сегодня, 19:26 » Автор: Татьяна Ларина
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