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Раздел: Невероятное  
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В NASA обнаружили границу Солнечной системы

В NASA обнаружили границу Солнечной системыВ космическом агентстве считают, что данные одного из зондов доказывают наличие невидимой границы по краям Солнечной системы.

В NASA сообщили, что зонд New Horizons, возможно, нашел невидимую границу нашей Солнечной системы. Она представляет собой водородную стену. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Специалисты утверждают, что зонд зафиксировал ультрафиолетовое свечение, которое должно исходить от водородной стены. Ученые объясняют, что ищут место, где стихает солнечный ветер и заканчивается наша Солнечная система. Дальше простирается межзвездное пространство, заполненное водородом.

Из-за столкновений солнечных гелиочастиц и водорода появляется некая водородная стена, особым образом рассеивающая ультрафиолет. Именно это свечение и мог зафиксировать зонд.

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Также свечение могло исходить от другого мощного источника, находящегося далеко за пределами Солнечной системы.

В NASA обнаружили границу Солнечной системы
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 Теги: NASA, солнечная система

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Сегодня, 20:59 » Автор: Татьяна Ларина
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