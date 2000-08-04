Раздел: Невероятное
Ученые обнаружили 100-тонную доисторическую акулу
Мегалодон современности был запечатлен в самой глубокой точке нашей планеты
Зарубежные криптозоологи заявили, что получили уникальные доказательства существования мегалодона в наши дни,
пишет Хроника.инфо со ссылкой на УКРОП
По официальным данным, огромная акула обитала 5-20 млн лет назад, её вес переваливал отметку в сто тонн.
Мегалодон современности был запечатлен в самой глубокой точке нашей планеты – Марианском желобе. Как отметили криптозоологи, кадры огромной рыбины были получены несколько месяцев назад. Ученые приманили ее мясом к десятиметровой клетке, на которую «смотрели» несколько камер. Пространство освещал фонарь на якоре.
Специалисты были поражены, когда о клетку начало биться белоглазое чудовище невероятных размеров. Видео быстро распространилось по сети. Многих людей отснятый материал удивил, а некоторых, напротив, заставил задуматься. Скептики считают, что криптозоологи мистифицировали ролик.
Читайте также: В США обнаружили новую «инопланетную» акулу
По мнению некоторых людей, на видео показана атлантическая полярная акула, которая билась совсем не о десятиметровую клетку. Впрочем, это не надо воспринимать как единственно верную теорию, ведь человек изучил только 5% Мирового океана.
Зарубежные криптозоологи заявили, что получили уникальные доказательства существования мегалодона в наши дни,
пишет Хроника.инфо со ссылкой на УКРОП
По официальным данным, огромная акула обитала 5-20 млн лет назад, её вес переваливал отметку в сто тонн.
Мегалодон современности был запечатлен в самой глубокой точке нашей планеты – Марианском желобе. Как отметили криптозоологи, кадры огромной рыбины были получены несколько месяцев назад. Ученые приманили ее мясом к десятиметровой клетке, на которую «смотрели» несколько камер. Пространство освещал фонарь на якоре.
Специалисты были поражены, когда о клетку начало биться белоглазое чудовище невероятных размеров. Видео быстро распространилось по сети. Многих людей отснятый материал удивил, а некоторых, напротив, заставил задуматься. Скептики считают, что криптозоологи мистифицировали ролик.
Читайте также: В США обнаружили новую «инопланетную» акулу
По мнению некоторых людей, на видео показана атлантическая полярная акула, которая билась совсем не о десятиметровую клетку. Впрочем, это не надо воспринимать как единственно верную теорию, ведь человек изучил только 5% Мирового океана.
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