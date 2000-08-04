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Ученые обнаружили 100-тонную доисторическую акулу

Ученые обнаружили 100-тонную доисторическую акулуМегалодон современности был запечатлен в самой глубокой точке нашей планеты

Зарубежные криптозоологи заявили, что получили уникальные доказательства существования мегалодона в наши дни,
пишет Хроника.инфо со ссылкой на УКРОП

По официальным данным, огромная акула обитала 5-20 млн лет назад, её вес переваливал отметку в сто тонн.

Мегалодон современности был запечатлен в самой глубокой точке нашей планеты – Марианском желобе. Как отметили криптозоологи, кадры огромной рыбины были получены несколько месяцев назад. Ученые приманили ее мясом к десятиметровой клетке, на которую «смотрели» несколько камер. Пространство освещал фонарь на якоре.

Специалисты были поражены, когда о клетку начало биться белоглазое чудовище невероятных размеров. Видео быстро распространилось по сети. Многих людей отснятый материал удивил, а некоторых, напротив, заставил задуматься. Скептики считают, что криптозоологи мистифицировали ролик.

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По мнению некоторых людей, на видео показана атлантическая полярная акула, которая билась совсем не о десятиметровую клетку. Впрочем, это не надо воспринимать как единственно верную теорию, ведь человек изучил только 5% Мирового океана.

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 Теги: акула, Марианская впадина

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Сегодня, 22:13 » Автор: Татьяна Ларина
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