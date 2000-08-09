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Раздел: Невероятное  
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Уфологи заметили НЛО, пролетевший над лунной поверхностью

Уфологи заметили НЛО, пролетевший над лунной поверхностью Открытие сделали на снимках миссии Apollo 10.

Знаменитый уфолог Скотт Уоринг не перестает удивлять своими находками, призванными доказать мировой общественности существование внеземных цивилизаций у нас под боком, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

На днях исследователь рассматривал снимки, полученные американцами в мае 1969 года во время миссии «Аполлон-10», и неожиданно обнаружил на трех кадрах нечто странное. Над поверхностью Луны был отчетливо запечатлен бесформенный белый объект весьма внушительных габаритов. Уоринг написал на своем сайте:

"8 августа я обнаружил на снимках НАСА 50-летней давности эту аномалию. Данный неопознанный летающий объект похож на некую гигантскую космическую медузу, вращающуюся вокруг своей оси и быстро меняющую форму. Описываемый НЛО находится строго в середине каждого кадра, поэтому у меня не возникает сомнений, что астронавты НАСА прекрасно его видели и сфотографировали специально", - рассказал уфолог.

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"Мне очень любопытно, что это могло быть. Возможно, космический корабль инопланетян? Или отдельное разумное существо? Чем больше мы об этом узнаем, тем больше нам хочется знать что-то еще, пока сокрытое и неведанное", - добавил специалист.

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 Теги: Луна, НЛО

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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