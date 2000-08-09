Раздел: Невероятное
В России упал еще один метеорит
Крушение объекта произошло в Сибири.
В сети появилась видеозапись объекта, который, видимо, потерпел крушение над границей российских городов Сургут и Нефтеюганск. Тело имело сферическую форму. Не исключено, что очевидцы засняли падающий НЛО, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Ролик даже крутили по крупному российскому телеканалу, журналисты которого строили догадки касательно объекта. Возможно, в небе догорали останки метеорита или космического судна инопланетян.
Пользователи сети не исключают варианты, что жители Сургута засняли военную или космическую ракету. Российские специалисты, стоит отметить, заявили, что никаких метеоритов радары не зафиксировали. Хотя внешне аномальное свечение было похоже на метеоритный дождь.
Ученый Михаил Ларионов из уральского университета отметил, что скорость падения тел слишком мала как для метеоров, плюс, траектория чересчур горизонтальная. Следовательно, в небе с большой долей вероятности горели космические обломки.
Читайте также: Уфологи заметили НЛО, пролетевший над лунной поверхностью
Обычно метеориты при падении достигают скорости от 6 до 45 миль/с, тогда как в нашем случае скорость равнялась 5 милям/с.
В сети появилась видеозапись объекта, который, видимо, потерпел крушение над границей российских городов Сургут и Нефтеюганск. Тело имело сферическую форму. Не исключено, что очевидцы засняли падающий НЛО, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Ролик даже крутили по крупному российскому телеканалу, журналисты которого строили догадки касательно объекта. Возможно, в небе догорали останки метеорита или космического судна инопланетян.
Пользователи сети не исключают варианты, что жители Сургута засняли военную или космическую ракету. Российские специалисты, стоит отметить, заявили, что никаких метеоритов радары не зафиксировали. Хотя внешне аномальное свечение было похоже на метеоритный дождь.
Ученый Михаил Ларионов из уральского университета отметил, что скорость падения тел слишком мала как для метеоров, плюс, траектория чересчур горизонтальная. Следовательно, в небе с большой долей вероятности горели космические обломки.
Читайте также: Уфологи заметили НЛО, пролетевший над лунной поверхностью
Обычно метеориты при падении достигают скорости от 6 до 45 миль/с, тогда как в нашем случае скорость равнялась 5 милям/с.
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