Исследователи обнаружили самое быстрое существо на Земле

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Лёд-VII отличается высокой плотностью и ранее не встречался на Земле.

Такой лед впервые зафиксирован в естественных условиях на Земле.

Ученые, которые ранее нашли 405-летнего моллюска, поспешили с выводами относительно возраста существа. Оказалось, что оно гораздо старше. Однако чтобы узнать истинный возраст исследователям пришлось пожертвовать жизнью старейшего существа на Земле.