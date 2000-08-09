Раздел: Невероятное
Исследователи обнаружили самое быстрое существо на Земле
Ученые из Технологического института Джорджии (США) назвали самое быстрое существо нашей планеты.
Одноклеточное червеподобное Spirostomum ambiguum способно двигаться со скоростью до 724 км/ч. Ученые из Технологического института Джорджии (США) назвали самое быстрое существо нашей планеты. Им оказалось одноклеточное червеподобное Spirostomum ambiguum, сообщает Naked Science, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Этот обитатель пресной воды длиной всего 4 мм представляет собой простейшее, перемещающееся при помощи ресничек и сокращений туловища.
Spirostomum ambiguum может двигаться со скоростью до 724 км/ч.
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При этом ученые не знают, благодаря чему простейшему удается развивать такую скорость. Поняв это, исследователи надеются создать миниатюрных скоростных роботов.
Одноклеточное червеподобное Spirostomum ambiguum способно двигаться со скоростью до 724 км/ч. Ученые из Технологического института Джорджии (США) назвали самое быстрое существо нашей планеты. Им оказалось одноклеточное червеподобное Spirostomum ambiguum, сообщает Naked Science, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Этот обитатель пресной воды длиной всего 4 мм представляет собой простейшее, перемещающееся при помощи ресничек и сокращений туловища.
Spirostomum ambiguum может двигаться со скоростью до 724 км/ч.
Читайте также: Исследователи впервые обнаружили на Земле алмаз с "инопланетным" льдом внутри
При этом ученые не знают, благодаря чему простейшему удается развивать такую скорость. Поняв это, исследователи надеются создать миниатюрных скоростных роботов.
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