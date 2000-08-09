Раздел: Невероятное
Астронавт показал, как выглядит полярное сияние из космоса
Немецкий астронавт показал снимок полярного сияния из космоса.
"Завораживающе каждый раз. Интересно, что думали ранние исследователи, когда они впервые увидели полярное сияние, даже не представляя, что это", - прокомментировал фото, которое опубликовал в Twitter, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
Александр Херст находится на борту Международной космической станции, созданной для научных исследований в космосе.
Читайте также: Впечатляющие кадры: как выглядит полярное сияние из космоса
Это совместный проект между NASA и Роcкосмосом.
"Завораживающе каждый раз. Интересно, что думали ранние исследователи, когда они впервые увидели полярное сияние, даже не представляя, что это", - прокомментировал фото, которое опубликовал в Twitter, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
Александр Херст находится на борту Международной космической станции, созданной для научных исследований в космосе.
Читайте также: Впечатляющие кадры: как выглядит полярное сияние из космоса
Это совместный проект между NASA и Роcкосмосом.
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