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Раздел: Невероятное  
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Астронавт показал, как выглядит полярное сияние из космоса

Астронавт показал, как выглядит полярное сияние из космосаНемецкий астронавт показал снимок полярного сияния из космоса.

"Завораживающе каждый раз. Интересно, что думали ранние исследователи, когда они впервые увидели полярное сияние, даже не представляя, что это", - прокомментировал фото, которое опубликовал в Twitter, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

Александр Херст находится на борту Международной космической станции, созданной для научных исследований в космосе.

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Это совместный проект между NASA и Роcкосмосом.
Астронавт показал, как выглядит полярное сияние из космоса
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 Теги: полярное сияние, космос, фото

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Сегодня, 12:31 » Автор: Алена Шимко
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