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На побережье Австралии нашли зубы гигантской древней акулы

На побережье Австралии нашли зубы гигантской древней акулы
На побережье Австралии в ста километрах от Мельбурна палеонтолог-любитель и учитель Филипп Маллали нашел семисантиметровые зубы гигантской древней акулы.

Carcharocle angustidens или большая зубчатая узкозубая акула является родственником мегалодона, интерес к которому широкой публики значительно вырос после того, как в прокат вышел голливудский блокбастер «Мег», передает Хроника.инфо со ссылкой на Медиа Олигарх.

Carcharocle angustidens жил на нашей планете около 25 миллионов лет назад. По размерам он примерно вдвое больше современной белой акулы.

Его длина могла достигать десяти метров. При этом длина мегалодона была не менее 20, а то и 24 метров.

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Свою находку Маллали передал в мельбурнский музей.
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 Теги: Австралия, зубы, акула, древность

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Сегодня, 14:15 » Автор: Алена Шимко
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