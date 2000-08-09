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Раздел: Невероятное  
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NASA показало количество астероидов в Солнечной системе

NASA показало количество астероидов в Солнечной системе
Миллионы космических тел как пчёлы летают в рамках системы и могут врезаться в Землю в любой момент.

Многим людям кажется, что космос буквально переполнен свободным местом. От части это так и одновременно не так. Чтобы объяснить этот феномен, учёные из космического агентства NASA создали специальный ролик, который показывает количество астероидов в нашей Солнечной системе, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

Примечательно, что все они были открыты только за последние 20 лет наблюдений за космосом. В теории, как заявляют учёные из NASA, астероидов в Солнечной системе может быть гораздо больше.

Дело в том, что учёные наносят орбиты и траектории полётов всех астероидов на специальную карту. Однако за многими космическими телами учёным из NASA буквально очень сложно проследить. Кроме того, с развитием науки исследователи открывают всё новые и новые астероиды, что делает задачу намного сложнее.

Если в 1998 году было найдено несколько сотен потенциально опасных для Земли астероидов, то теперь это число увеличилось на 18 000 минимум. Для сравнения, только между Марсом и Юпитером таких космических тел насчитывается около 2 млн. Каждую неделю учёные находят около 40 астероидов и наносят их на карту. Для демонстрации в NASA показали специальный ролик с «роем» опасных астероидов.

Это говорит о том, что космос, на примере Солнечной системы, плотно заполнен различными телами. Это так, но расстояние между телами колоссально. Между этими сотнями миллионов астероидов в Солнечной системе может быть расстояние в сотни тысяч километров. Это говорит людям больше не о переполненности Солнечной системы, а о её просто гигантских масштабах.

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Учёные из NASA также постоянно изучают потенциально опасные для Земли астероиды. К примеру, начиная с 2005 года группа учёных следит за космическим телом, диаметр которого составляет 140 метров. Дело в том, что существует опасность, что он столкнётся с Землёй. Поэтому до 2020 года исследователи постоянно мониторят астероид. Но в реальности, таких космических тел тысячи, если не миллионы. Поэтому в NASA существует целая отрасль по защите Земли и изучению опасных космических тел.
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 Теги: NASA, солнечная система, астероиды

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Сегодня, 17:07 » Автор: Алена Шимко
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