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Названа причина исчезновения первых людей

Названа причина исчезновения первых людейВсе орудия труда были изготовлены одинаковым образом.

Прямоходящие люди, первые представители нашего рода, проиграли конкурентную борьбу своим потомкам из-за "лени" - неспособности изготавливать сложные орудия труда.

Об этом пишет Хроника.инфо.

"Совсем не похоже, что эти люди сильно напрягались по какому-либо поводу. Они изготавливали орудия труда из первых попавшихся камней, которые они находили у своих стоянок, что совсем не похоже на более древних Homo, целенаправленно искавших качественное сырье для своих инструментов", - рассказывает Кери Шиптон (Ceri Shipton) из Национального университета Австралии в Канберре.

Как считают ученые, примерно 3-2,5 миллиона лет назад наши предки пережили настоящую пищевую революцию при переходе от австралопитеков к первым Homo. Она сопровождалась заметным уменьшением размеров зубов, миниатюризацией челюстей и сокращением жевательных мускулов, упрощением кишечника и, как показывает изотопный анализ зубов, заметными сдвигами в диете.

Первым "продуктом" этой революции, не вызывающим споры среди ученых, были так называемые прямоходящие люди (Homo erectus) - древнейшие "доказанные" представители нашего рода, научившиеся изготовлять относительно сложные скребки, рубила и другие примитивные орудия труда, принадлежащие к так называемой "ашёльской культуре".

Одной из загадок, окружающих Homo erectus, сегодня остается то, почему они практически не меняли манеру изготовления этих инструментов и не пытались их совершенствовать на протяжении более миллиона лет существования. Для сравнения, неандертальцы и кроманьонцы изобрели сразу несколько "продвинутых" методик их выработки за гораздо меньшее время.

Шиптон и его коллеги нашли простое, но при этом экстравагантное объяснение подобному "консерватизму" первых людей Земли, изучая стоянку Homo erectus, открытую около 30 лет назад в центральных регионах Саудовской Аравии, в местечке под названием Саффаках.

В то время, как рассказывает антрополог, Аравийский полуостров был покрыт не пустынями, а речными долинами и саваннами, на чьей территории жили первые люди, покинувшие территорию Африки.

Саффаках был одной из самых крупных "колоний" Homo erectus за пределами "колыбели человечества" - на его территории ученые нашли примерно восемь тысяч артефактов, в том числе огромное число орудий труда.

Посетив эту стоянку, Шиптон обратил внимание на одну интересную закономерность. Все орудия труда, найденные на ее территории аравийскими антропологами, были изготовлены из андезита, прочной и плотной горной породы, которую достаточно тяжело обрабатывать.

Булыжники и другие крупные, но низкокачественные куски андезита, как заметил ученый, встречались в большом количестве на территории Саффакаха. Скорее всего, они вымывались реками из близлежащих гор и попадали на равнины, где жили древние люди.

Это натолкнуло его на мысль, что Homo erectus могли периодически посещать эти горы и собирать там более мелкие, но качественные образцы андезита, более пригодные для изготовления сложных орудий труда. К его большому удивлению, его команде не удалось найти ни одного следа того, что древние аравийцы посещали эти горы и использовали их в качестве "каменоломен".

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Сравнив орудия труда из разных уголков Саффакаха, Шиптон и его коллеги заметили, что их количество и размеры не были случайными - они зависели от того, как далеко они находились от рек и степени разрушения близлежащих залежей андезита.

При этом все орудия труда были изготовлены одинаковым образом и почти не отличались друг от друга. Все это говорит о том, что прямоходящие люди не вкладывали больших усилий в изготовление орудий труда и поиски сырья для его производства.
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 Теги: первые люди, исчезновение

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Сегодня, 20:06 » Автор: Едгар Букмирза
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