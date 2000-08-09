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Раздел: Невероятное  
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В США участились нападения агрессивных больных енотов

В США участились нападения агрессивных больных енотов Распространяемую болезнь уже называют зомби-вирусом.

Животные Нью-Йорка (как дикие, так и домашние) в опасности, так как по городу распространяется вирус чумки, который среди людей больше известен как зомби-вирус, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Согласно последним данным, только в одном Центральном парке Большого Яблока погибло 85 енотов. С каждым днем эта цифра увеличивается.

Вообще еноты – миролюбивые животные, люди нередко их кормили даже с рук. Однако в последнее время эксперты призывают близко не подходить к диким животным с домашними любимцами, дабы последние не подхватили чумку.

Сам зомби-вирус для людей не опасен, но собаки, которых часто выгуливают в парке, могут легко его подхватить. Более того, собаки очень часто переносят фекалии енотов, в которых содержатся паразиты. Около 70% всех енотов заражены круглыми червями.

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Также в последнее время люди говорят о нападениях енотов. Якобы эти животные стали агрессивными, при этом тест на бешенство был отрицательным. В данный момент работники Центрального парка изучают сложившуюся ситуацию.
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 Теги: США, еноты, нападения

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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