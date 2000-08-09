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Раздел: Невероятное  
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ЦРУ рассказало, для чего на самом деле использовали "Зону 51"

ЦРУ рассказало, для чего на самом деле использовали "Зону 51" Исходя из рассекреченных документов, там не исследовали НЛО.

По сей день многие люди свято верят, что «Зона 51» - это место, где проводят опыты над инопланетянами. Подобные заблуждения появились ещё в 50-х годах прошлого века, придумали их журналисты и уфологи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Люди таким образом пытались нажиться или привлечь внимание к своей персоне. Как оказалось, в «Зоне 51» никогда не изучали инопланетян и не ставили над ними экспериментов, тому подтверждение – рассекреченные документы.

Эксперты из ЦРУ рассказали, что с самого начала «Зона 51» служила базой для военных сил. Разумеется, всё было засекречено, даже работники самого объекта не всегда были в курсе последних событий. Секрет накладывался на секрет, тайна – на тайну.

Из-за отсутствия какой-либо информации Голливуду и пришлось включать фантазию. Истории об инопланетянах начали приносить огромные деньги, это и побудило СМИ делать манекены гуманоидов и мистифицировать различные фото и видеоматериалы.

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Сейчас, когда компьютер заменяет целые студии монтажа, уфологом может стать кто угодно. В информацию о пришельцах люди верят и по сей день. Чтобы огонек не погас, журналисты регулярно подливают в него масло.
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 Теги: Зона 51, ЦРУ, документы

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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