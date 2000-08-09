Раздел: Невероятное
ЦРУ рассказало, для чего на самом деле использовали "Зону 51"
Исходя из рассекреченных документов, там не исследовали НЛО.
По сей день многие люди свято верят, что «Зона 51» - это место, где проводят опыты над инопланетянами. Подобные заблуждения появились ещё в 50-х годах прошлого века, придумали их журналисты и уфологи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Люди таким образом пытались нажиться или привлечь внимание к своей персоне. Как оказалось, в «Зоне 51» никогда не изучали инопланетян и не ставили над ними экспериментов, тому подтверждение – рассекреченные документы.
Эксперты из ЦРУ рассказали, что с самого начала «Зона 51» служила базой для военных сил. Разумеется, всё было засекречено, даже работники самого объекта не всегда были в курсе последних событий. Секрет накладывался на секрет, тайна – на тайну.
Из-за отсутствия какой-либо информации Голливуду и пришлось включать фантазию. Истории об инопланетянах начали приносить огромные деньги, это и побудило СМИ делать манекены гуманоидов и мистифицировать различные фото и видеоматериалы.
Читайте также: Воспоминания из прошлых жизней помогли британке одолеть депрессию
Сейчас, когда компьютер заменяет целые студии монтажа, уфологом может стать кто угодно. В информацию о пришельцах люди верят и по сей день. Чтобы огонек не погас, журналисты регулярно подливают в него масло.
По сей день многие люди свято верят, что «Зона 51» - это место, где проводят опыты над инопланетянами. Подобные заблуждения появились ещё в 50-х годах прошлого века, придумали их журналисты и уфологи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Люди таким образом пытались нажиться или привлечь внимание к своей персоне. Как оказалось, в «Зоне 51» никогда не изучали инопланетян и не ставили над ними экспериментов, тому подтверждение – рассекреченные документы.
Эксперты из ЦРУ рассказали, что с самого начала «Зона 51» служила базой для военных сил. Разумеется, всё было засекречено, даже работники самого объекта не всегда были в курсе последних событий. Секрет накладывался на секрет, тайна – на тайну.
Из-за отсутствия какой-либо информации Голливуду и пришлось включать фантазию. Истории об инопланетянах начали приносить огромные деньги, это и побудило СМИ делать манекены гуманоидов и мистифицировать различные фото и видеоматериалы.
Читайте также: Воспоминания из прошлых жизней помогли британке одолеть депрессию
Сейчас, когда компьютер заменяет целые студии монтажа, уфологом может стать кто угодно. В информацию о пришельцах люди верят и по сей день. Чтобы огонек не погас, журналисты регулярно подливают в него масло.
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