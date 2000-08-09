Раздел: Невероятное
В Германии мужчина позвонил в полицию из-за преследовавшей его белки
Немецкая полиция забрала животное и передала в специальный центр.
В немецком городе Карлсруэ мужчина позвонил в полицию и попросил помощи из-за слишком надоедливого бельчонка, который все время ходит за ним, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Когда сотрудники полиции приехали к нему домой, они нашли спокойно уснувшее животное.
Животное только недавно родилось и, видимо, потеряло мать. В таких случаях бельчата ищут замену и могут привязаться к человеку.
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Полицейские забрали белку, назвали его Карл-Фридрихом и отдали его в центр спасения животных. По их словам, за бельчонком там хорошо ухаживают.
В немецком городе Карлсруэ мужчина позвонил в полицию и попросил помощи из-за слишком надоедливого бельчонка, который все время ходит за ним, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Когда сотрудники полиции приехали к нему домой, они нашли спокойно уснувшее животное.
Животное только недавно родилось и, видимо, потеряло мать. В таких случаях бельчата ищут замену и могут привязаться к человеку.
Читайте также: В Бразилии откопали картошину в виде огромной ноги
Полицейские забрали белку, назвали его Карл-Фридрихом и отдали его в центр спасения животных. По их словам, за бельчонком там хорошо ухаживают.
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