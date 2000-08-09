Раздел: Невероятное
Учёные рассказали о смертельной опасности в озёрах
Опасные организмы выделяет обычная улитка.
Не секрет, что дети проводят много времени на улице, особенно в летний период времени. Однако в США чиновники из государственных институтов ведомств предупредили родителей о смертельной опасности, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты
Специалисты заявляют, что дети должны быть особенно осторожны, когда находятся возле озёр, прудов и рек. Всему виной большое количество паразитов, которые активизировались. Учёные предупредили, что они могут вызывать аллергическую реакцию. Также было сказано и о смертельной опасности купания в реках и озёрах, так как паразиты могут вызвать смерть аллергика.
По словам экспертов, паразитов могут выпускать обычные улитки в пресную или солёную воду. Подхватить болезни в реке или озере чаще всего можно летом. Учёные советуют избегать купания в болотистых местах, где обычно и живут улитки.
Выпущенные улитками паразиты могут вызвать зуд, жжение или покалывание. Через 12 часов после контакта с паразитами у человека может появиться сильная сыпь. Кроме того, реакция организма на паразитов из улитки может быть и более тяжёлой, если у человека есть аллергия.
Читайте также: Медики предупредили о смертельной опасности макарон
Учёные рассказали, что если человек всё же заразился паразитами из улитки, то стоит сразу же обратиться к врачу. Он выпишет специальный крем, который снимет зуд и сыпь. Как правило, паразиты полностью исчезнут из организма человека за неделю, а вместе с ними уйдут и симптомы.
Не секрет, что дети проводят много времени на улице, особенно в летний период времени. Однако в США чиновники из государственных институтов ведомств предупредили родителей о смертельной опасности, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты
Специалисты заявляют, что дети должны быть особенно осторожны, когда находятся возле озёр, прудов и рек. Всему виной большое количество паразитов, которые активизировались. Учёные предупредили, что они могут вызывать аллергическую реакцию. Также было сказано и о смертельной опасности купания в реках и озёрах, так как паразиты могут вызвать смерть аллергика.
По словам экспертов, паразитов могут выпускать обычные улитки в пресную или солёную воду. Подхватить болезни в реке или озере чаще всего можно летом. Учёные советуют избегать купания в болотистых местах, где обычно и живут улитки.
Выпущенные улитками паразиты могут вызвать зуд, жжение или покалывание. Через 12 часов после контакта с паразитами у человека может появиться сильная сыпь. Кроме того, реакция организма на паразитов из улитки может быть и более тяжёлой, если у человека есть аллергия.
Читайте также: Медики предупредили о смертельной опасности макарон
Учёные рассказали, что если человек всё же заразился паразитами из улитки, то стоит сразу же обратиться к врачу. Он выпишет специальный крем, который снимет зуд и сыпь. Как правило, паразиты полностью исчезнут из организма человека за неделю, а вместе с ними уйдут и симптомы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
684
0
Также советуем посмотреть
- Сеть покорил малыш, спасший утку от верной смерти
- В Германии из-за секс-игрушки закрывали часть аэропорта
- В Сети появился пес-двойник знаменитой певицы
- В Сети высмеяли нелепую позу Терезы Мэй
- Гигантский картофель удивил украинского фермера
- Молодая мама рисует веселые комиксы о своей семье
- Смешные фотки животных, которые не могут скрывать эмоции
- В Гондурасе мужчина притворился мертвым, чтобы избавиться от надоедливой супруги
- Милые комиксы о жизни всех влюбленных
- Позитивные снимки забавных животных
- Этим подружкам невесты явно не повезло с платьями
- "Не хотела ехать на дачу": отца девочки приняли за похитителя
- Забавные снимки из серии "Угадай страну..."
- Абсурдная велодорожка в Германии повеселила Сеть
- Злободневные карикатуры от талантливого иллюстратора
- Забавные малыши, которые развеселят любого своим поведением
- Сутки в ООС: 36 обстрелов, трое раненых украинских бойцов
- Утренние анекдоты для субботнего настроения
- Уморительные фотки из серии «За секунду до»
- В Херсонский порт зашло российское судно из санкционного списка СНБО
- Смешные комиксы для тех, кто умеет веселиться
- Мини-катастрофы, над которыми стоит просто посмеяться
- Забавные проблемы современной молодежи
- Смешные фотки домашних питомцев, копирующих своих хозяев
- Ситуация на Донбассе: один военный получил осколочное ранение
- Веселые твиты от людей с отменным чувством юмора
- В Сети высмеяли «приключения» российского лайнера у берегов Крыма
- Вся правда об украинском футболе
- Пародия на клип «Время и Стекло» покорила YouTube
- Собака, имитирующая крик динозавра, покорила Сеть
Оставьте свой комментарий