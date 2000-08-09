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NASA успешно запустило зонд для изучения Солнца

NASA успешно запустило зонд для изучения СолнцаЗапуск станции Parker Solar Probe состоялся на мысе Канаверал

Сегодня, 12 августа, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запустило зонд для исследования Солнца. Об этом говорится в сообщении на сайте NASA, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Сообщается, что состоялся запуск автоматической станции Parker Solar Probe, миссия которой заключается в исследовании Солнца. Зонд вывела в открытый космос ракета-носитель Delta IV, которая стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Напомним, накануне NASA отложило запуск солнечного зонда Parker. Перенос старта на сутки объяснили нехваткой времени до закрытия стартового окна.

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До этого сообщалось, что зонд должен пролететь на рекордно близком расстоянии от Солнца и исследовать процессы, которые происходят на границе короны и атмосферы. На зонде установлено специальное оборудование для измерения напряженности электромагнитного поля Солнца и определения характера частиц, которые испускает звезда. Предполагается, что ученые смогут получить ответы на вопросы о взаимодействии солнечной короны с фотосферой, верхним слоем Солнца, и понять, как зарождаются и разгоняются частицы солнечного ветра.
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 Теги: NASA, Солнце

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Сегодня, 12:17 » Автор: Татьяна Ларина
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