Раздел: Невероятное
NASA успешно запустило зонд для изучения Солнца
Запуск станции Parker Solar Probe состоялся на мысе Канаверал
Сегодня, 12 августа, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запустило зонд для исследования Солнца. Об этом говорится в сообщении на сайте NASA, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Сообщается, что состоялся запуск автоматической станции Parker Solar Probe, миссия которой заключается в исследовании Солнца. Зонд вывела в открытый космос ракета-носитель Delta IV, которая стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.
Напомним, накануне NASA отложило запуск солнечного зонда Parker. Перенос старта на сутки объяснили нехваткой времени до закрытия стартового окна.
Читайте также: NASA запускает первый в истории зонд на Солнце
До этого сообщалось, что зонд должен пролететь на рекордно близком расстоянии от Солнца и исследовать процессы, которые происходят на границе короны и атмосферы. На зонде установлено специальное оборудование для измерения напряженности электромагнитного поля Солнца и определения характера частиц, которые испускает звезда. Предполагается, что ученые смогут получить ответы на вопросы о взаимодействии солнечной короны с фотосферой, верхним слоем Солнца, и понять, как зарождаются и разгоняются частицы солнечного ветра.
Сегодня, 12 августа, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запустило зонд для исследования Солнца. Об этом говорится в сообщении на сайте NASA, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Сообщается, что состоялся запуск автоматической станции Parker Solar Probe, миссия которой заключается в исследовании Солнца. Зонд вывела в открытый космос ракета-носитель Delta IV, которая стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.
Напомним, накануне NASA отложило запуск солнечного зонда Parker. Перенос старта на сутки объяснили нехваткой времени до закрытия стартового окна.
Читайте также: NASA запускает первый в истории зонд на Солнце
До этого сообщалось, что зонд должен пролететь на рекордно близком расстоянии от Солнца и исследовать процессы, которые происходят на границе короны и атмосферы. На зонде установлено специальное оборудование для измерения напряженности электромагнитного поля Солнца и определения характера частиц, которые испускает звезда. Предполагается, что ученые смогут получить ответы на вопросы о взаимодействии солнечной короны с фотосферой, верхним слоем Солнца, и понять, как зарождаются и разгоняются частицы солнечного ветра.
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