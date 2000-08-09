Раздел: Невероятное
Зонд "Новые горизонты" подошел к краю Солнечной системы
Далеко за пределами Плутона зонд натолкнулся не невидимую "стену"
Миссия аппарата "Новые горизонты" подошла к краю Солнечной системы – зонд зафиксировал нечто, о чем так давно предсказывали ученые. На удалении 6 миллиардов километров от Земли далеко за пределами Плутона зонд натолкнулся на "стену", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
По всей видимости, аппарат обнаружил признак самых дальних пределов досягаемости солнечной энергии - стену водорода. Измерения "Новых горизонтов" совпали с показаниями "Вояджеров", запущенных к этой области 30 лет назад.
Свет Солнца посылает заряженные частицы во все стороны, и они приводят к тому, что частицы водорода в пространстве между планетами высвобождают характерный ультрафиолетовый свет. В конечном итоге энергия Солнца ослабевает, создавая границу, где межзвездный водород накапливается на границе исходящего давления, вызванного энергией солнечного ветра.
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При помощи инструмента Alice, установленного на "Новых горизонтах", ученые получили 360-градусный обзор ультрафиолетового выброса. Но на определенном расстоянии от Солнца к этому сигналу добавляется яркость, возможно, от частиц водорода за пределами Солнечной системы, взаимодействующих с дальними пределами солнечного ветра.
Миссия аппарата "Новые горизонты" подошла к краю Солнечной системы – зонд зафиксировал нечто, о чем так давно предсказывали ученые. На удалении 6 миллиардов километров от Земли далеко за пределами Плутона зонд натолкнулся на "стену", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
По всей видимости, аппарат обнаружил признак самых дальних пределов досягаемости солнечной энергии - стену водорода. Измерения "Новых горизонтов" совпали с показаниями "Вояджеров", запущенных к этой области 30 лет назад.
Свет Солнца посылает заряженные частицы во все стороны, и они приводят к тому, что частицы водорода в пространстве между планетами высвобождают характерный ультрафиолетовый свет. В конечном итоге энергия Солнца ослабевает, создавая границу, где межзвездный водород накапливается на границе исходящего давления, вызванного энергией солнечного ветра.
Читайте также: Космический зонд NASA максимально близко подошел к Церере
При помощи инструмента Alice, установленного на "Новых горизонтах", ученые получили 360-градусный обзор ультрафиолетового выброса. Но на определенном расстоянии от Солнца к этому сигналу добавляется яркость, возможно, от частиц водорода за пределами Солнечной системы, взаимодействующих с дальними пределами солнечного ветра.
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