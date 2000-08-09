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В Армении найдены уникальные сооружения, которые древнее египетских пирамид

В Армении найдены уникальные сооружения, которые древнее египетских пирамид Армянские археологи всерьез взялись за изучение уникальных сооружений - «пустынных змей»

Найденные на территории Армении уникальные сооружения – «пустынные змеи» – насчитывают тысячи лет и могут изменить общепризнанную историю мировой цивилизации, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

Армянские археологи всерьез взялись за изучение уникальных сооружений - «пустынных змей», найденных на территории Армении. Строения эти древнее египетских пирамид, некоторые из них датируются новым каменным веком (XII-VI тысячелетия до нашей эры), внешне напоминая геометрические фигуры. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik Армения сказала археолог Мариам Шахмурадян.

Мариам вместе с группой из четырех специалистов в октябре этого года собирается начать работы в селе Арагацаван Арагацотнской области. Археологи намерены выявить датировку найденных на этой территории «пустынных змей» и агломерационных домов.

«Пустынные змеи и агломерационные дома построены из необработанного камня. Они в основном расположены на высоте 900-1400 метров над уровнем моря, на склонах гор», - сказала Шахмурадян.

Археолог не исключает, что такие сооружения, площадь которых варьируется от 1-30 гектаров, были и на равнине, однако из-за антропогенного фактора могли быть разрушены. Есть предположения, что много таких сооружений может быть не только в Армавирской и Арагацотнской областях, но и в Сюнике.

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«Мы собираемся провести разведывательные работы и в Сюникской области для того, чтобы найти эти сооружения», - сказала археолог.

Первые «пустынные змеи» были обнаружены в 20-х годах XX века пилотами Королевских ВВС. Изображения сверху напоминают воздушную змею, поэтому, сооружениям тогда было дано соответствующее название - воздушный, а впоследствии, пустынный змей.

На сегодняшний день «пустынные змеи» обнаружены на территории Иордании, Сирии, Узбекистана, Казахстана, Саудовской Аравии, Турции, Ирака и Армении.

Согласно распространенной версии, они были построены для охоты, однако Шахмурадян считает, что они могли иметь культовое значение.

«Окончательно мы сможем определиться после того, как изучим сооружения, тогда и поймем, как они на самом деле называются и с какой целью были построены», - сказала Шахмурадян.

Она подчеркнула, что с конструкциями связан еще один интересный факт: агломерационные дома всегда возводились рядом с «пустынными змеями». Почему и с какой целью - пока и это остается неясным.

На территории Армении недавно также были найдены более маленькие сооружения, имеющие V-образную форму: они состоят из двух низких каменных стен различной толщины и высоты, которые начинаются далеко друг от друга и постепенно сближаются. До сих пор археологи не могут сказать, для чего они были построены на самом деле. Опять-таки предполагают, что и они были для охоты.

«За сто лет никто не смог разгадать эту тайну, также как и с египетскими пирамидами. Есть ряд версий, гипотез, которые предстоит еще доказать», - сказала Шахмурадян.

Она подчеркивает, что эти строения очень важны для Армении.

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Систематические исследования «пустынных змей» начались в Армении с 2011 года. Они осуществляются армянскими археологами и геологами совместно с французскими и израильскими коллегами. С сентября армяно-еврейская группа археологов будет работать над изучением пустынных змей. Археологи пытаются понять функциональное значение, определить возраст памятников.
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 Теги: археологи, Армения

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Сегодня, 14:54 » Автор: Татьяна Ларина
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