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Раздел: Невероятное  
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За крупнейшим метеорным потоком будут следить 16 камер

За крупнейшим метеорным потоком будут следить 16 камер На территории Аризонского кратера проведут установку 16 камер.

Любители интересных астрономических зрелищ получат настоящий подарок от американских учёных.

Об этом пишет Хроника.инфо.

На территории Аризонского кратера проведут установку 16 камер, к которым подсоединят обсерваторию Лоуэлла и телескоп из Университета аэронавтики Эмбри-Риддла. По словам главы проекта Ника Московица, целью является не только помочь поклонникам космических явлений, но и произвести открытие новых метеорных потоков, а также понять, как метеоры, астероиды и кометы связаны между собой.

Съёмка звездопада Персеиды будет включать в себя и слежку за тем, где падает каждый крупный небесный камень. Камеры очень чувствительные, со специальными анализаторами, которые не позволят пропустить даже секунды зрелища. Стоит отметить, что Персеиды – это не только красивое астрономическое явление, но и предполагаемая угроза для человечества в будущем.

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Если комета Свифта-Таттла, являющаяся родоначальницей потока, однажды сгорит настолько, что Земле хватит сил её притянуть, удар получится сильнее, чем от столкновения с Чиксулубом, уничтожившим древних динозавров.
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 Теги: камер, метеор

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Сегодня, 18:42 » Автор: Едгар Букмирза
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