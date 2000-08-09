За крупнейшим метеорным потоком будут следить 16 камер

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Жители Земли станут свидетелями летнего звездопада Земляне станут свидетелями сразу нескольких интересных астрономических явлений.

Где и когда в Украине лучше всего смотреть поток Персеиды В ночь с 12 на 13 августа украинцы смогут полюбоваться одним из самых зрелищных звездопадов – пройдет метеоритный дождь Персеиды.

В августе украинцы смогут наблюдать поток Персеиды Наиболее интенсивным он будет в ночь с 12 на 13 августа.

Опубликованы яркие снимки звездопада Персеиды Метеоритный дождь является самым мощным в этом году и наблюдается с 11 по 13 августа.