Раздел: Невероятное
NASA запустило новый зонд для исследования Солнца
Проект оценивается в $1,5 млрд.
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) осуществило запуск автоматической станции Parker Solar Probe для изучения Солнца. Она отправилась в космос с помощью тяжелой ракеты-носителя Delta IV, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на censor.net.ua.
Американские ученые рассчитывают, что зонд, оснащенный научными приборами, предоставит им новые данные о процессах в солнечной атмосфере, имеющих важное значение для жизни на Земле.
В конце своей миссии, запланированной на восемь лет, он приблизится к единственной звезде Солнечной системы на расстояние около 6 млн километров - на таком близком расстоянии не был ни один другой космический аппарат.
Станция размером с небольшой автомобиль построена по правительственному заказу специалистами Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Гопкинса, расположенной в Лореле (штат Мэриленд). Запуск осуществлен по программе "Жизнь со звездой", которую разработал научный департамент NASA совместно с Центром космических полетов имени Годдарда в Гринбелте (штат Мэриленд).
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На этом объекте, также входящим в структуру космического ведомства США, в течение двух месяцев аппарат проходил испытания в условиях перепада экстремальных температур. Сначала инженеры поместили его в вакуумную камеру высотой около 12 метров, чтобы проверить, как зонд и его "начинка" будут чувствовать себя при минус 180 градусов по Цельсию, а затем стали повышать температуру, наблюдая за поведением своего подопечного. Специалисты чередовали низкую и высокую температуру, имитируя условия полета станции в космическом пространстве.
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) осуществило запуск автоматической станции Parker Solar Probe для изучения Солнца. Она отправилась в космос с помощью тяжелой ракеты-носителя Delta IV, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на censor.net.ua.
Американские ученые рассчитывают, что зонд, оснащенный научными приборами, предоставит им новые данные о процессах в солнечной атмосфере, имеющих важное значение для жизни на Земле.
В конце своей миссии, запланированной на восемь лет, он приблизится к единственной звезде Солнечной системы на расстояние около 6 млн километров - на таком близком расстоянии не был ни один другой космический аппарат.
Станция размером с небольшой автомобиль построена по правительственному заказу специалистами Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Гопкинса, расположенной в Лореле (штат Мэриленд). Запуск осуществлен по программе "Жизнь со звездой", которую разработал научный департамент NASA совместно с Центром космических полетов имени Годдарда в Гринбелте (штат Мэриленд).
Читайте также: Зонд NASA вплотную приблизится к планете Церере
На этом объекте, также входящим в структуру космического ведомства США, в течение двух месяцев аппарат проходил испытания в условиях перепада экстремальных температур. Сначала инженеры поместили его в вакуумную камеру высотой около 12 метров, чтобы проверить, как зонд и его "начинка" будут чувствовать себя при минус 180 градусов по Цельсию, а затем стали повышать температуру, наблюдая за поведением своего подопечного. Специалисты чередовали низкую и высокую температуру, имитируя условия полета станции в космическом пространстве.
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