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Под Одессой нашли уникальные амфоры

Под Одессой нашли уникальные амфорыАрхеологические находки обнаружил местный дайвер.

В акватории Черного моря на территории НПП «Тузловские лиманы» и в приграничных с парком морских водах найдены археологические ценности. Среди находок выделяется крупный фрагмент хиосской пухлогорлой амфоры V века до нашей эры.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.

По словам Ивана Русева, археологические находки обнаружил местный дайвер из села Приморское. «Он пожелал остаться неизвестным и передал их в Татарбунарский краеведческий музей.

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Определял принадлежность ценностей к той или иной эпохе Александр Синельников из Института археологии НАНУ Украины. Он скоро даст нам полную расшифровку. Часть экспонатов передана парку для экспозиции», - отметил Русев.
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 Теги: Одесса, амфоры

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Сегодня, 21:46 » Автор: Едгар Букмирза
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