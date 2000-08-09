Раздел: Невероятное
Под Одессой нашли уникальные амфоры
Археологические находки обнаружил местный дайвер.
В акватории Черного моря на территории НПП «Тузловские лиманы» и в приграничных с парком морских водах найдены археологические ценности. Среди находок выделяется крупный фрагмент хиосской пухлогорлой амфоры V века до нашей эры.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.
По словам Ивана Русева, археологические находки обнаружил местный дайвер из села Приморское. «Он пожелал остаться неизвестным и передал их в Татарбунарский краеведческий музей.
Читайте также: Под Одессой на свалке нашли останки ребенка
Определял принадлежность ценностей к той или иной эпохе Александр Синельников из Института археологии НАНУ Украины. Он скоро даст нам полную расшифровку. Часть экспонатов передана парку для экспозиции», - отметил Русев.
В акватории Черного моря на территории НПП «Тузловские лиманы» и в приграничных с парком морских водах найдены археологические ценности. Среди находок выделяется крупный фрагмент хиосской пухлогорлой амфоры V века до нашей эры.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.
По словам Ивана Русева, археологические находки обнаружил местный дайвер из села Приморское. «Он пожелал остаться неизвестным и передал их в Татарбунарский краеведческий музей.
Читайте также: Под Одессой на свалке нашли останки ребенка
Определял принадлежность ценностей к той или иной эпохе Александр Синельников из Института археологии НАНУ Украины. Он скоро даст нам полную расшифровку. Часть экспонатов передана парку для экспозиции», - отметил Русев.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
91
0
Также советуем посмотреть
- Смешные фотки, которые могли сделать только в России
- Потешные дети, умеющие спать где угодно
- Украина попросила партнеров ввести санкции против портов России
- Художник создает невероятно смешные комиксы на запретные темы
- Россия сознательно затягивает конфликт на Донбассе
- Отношения влюбленных в забавных комиксах
- Собака забирается на крышу, чтобы поскорее увидеть хозяина
- Пользователей Сети озадачила рыба с конской головой
- Подборка отличных анекдотов для позитивного воскресенья
- В Германии назойливая белка вынудила мужчину вызвать полицию
- Пользователи Сети забавно высмеяли «дачу Путина»
- Санкции против России показали в меткой карикатуре
- В США французский бульдог помог хозяину выиграть в лотерею
- Буйная россиянка, устроившая дебош в самолете, насмешила Сеть
- Сеть покорил малыш, спасший утку от верной смерти
- В Германии из-за секс-игрушки закрывали часть аэропорта
- В Сети появился пес-двойник знаменитой певицы
- В Сети высмеяли нелепую позу Терезы Мэй
- Гигантский картофель удивил украинского фермера
- Молодая мама рисует веселые комиксы о своей семье
- Смешные фотки животных, которые не могут скрывать эмоции
- В Гондурасе мужчина притворился мертвым, чтобы избавиться от надоедливой супруги
- Милые комиксы о жизни всех влюбленных
- Позитивные снимки забавных животных
- Этим подружкам невесты явно не повезло с платьями
- "Не хотела ехать на дачу": отца девочки приняли за похитителя
- Забавные снимки из серии "Угадай страну..."
- Абсурдная велодорожка в Германии повеселила Сеть
- Злободневные карикатуры от талантливого иллюстратора
- Забавные малыши, которые развеселят любого своим поведением
Оставьте свой комментарий