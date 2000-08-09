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Супервулкан в Калифорнии скрывает катастрофичные запасы магмы

Супервулкан в Калифорнии скрывает катастрофичные запасы магмы В Калифорнии скрывается 240 кубических миль магмы.

Его извержение чревато Апокалипсисом для Земли, утверждают ученые. Есть шансы, что это произойдет не в скором времени.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Ученые, представляющие Геологическую службу США, Калифорнийский университет и Университет Род-Айленда, опубликовали доклад, согласно которому супервулкан в Калифорнии скрывает катастрофичные запасы магмы. Нет доказательства, что содержимое вырвется на поверхность, но такой риск присутствует, пусть и на минимальном уровне.

Отмечается, что в Калифорнии скрывается 240 кубических миль магмы и эта цифра пугающая. Так, 767 тысяч лет назад уже происходило крупное извержение, это привело к выбросу в атмосферу 140 кубических миль вещества, засоряющего воздух.

Примером для сравнения выступает 1980 год, когда в горах Сент-Хеленс выбросило в воздух 0,29 кубической мили вещества и это было ощутимо для планеты, а что можно говорить о вышеуказанных объемах магмы. Если сейчас ученые не говорят об угрозе, это не значит, что она вовсе не наступит.

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Установлено, что после извержения 767 тысяч лет назад в Калифорнии были образованные небольшие скопления магмы под поверхностью, готовые вырываться с периодичностью каждые в 200 тысяч лет. Следующие толчки, судя по прогнозам, произойдут только через 100 тысяч лет.
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 Теги: Супервулкан, Калифорния, магма

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Сегодня, 22:36 » Автор: Едгар Букмирза
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