Раздел: Невероятное
В США нашли кость мастодонта
В этом районе может быть больше окаменелостей.
Строительный бригада в Кейп-Корал, штат Флорида, обнаружила на месте стройки фрагментом кости мастодонта, которому насчитываются десятки тысячи лет.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nua.in.ua.
Фрагмент был обнаружен под землей строителями, работающими над проектом расширения коммунальной сети города, сообщает The Fort Myers News-Press. Первоначальный анализ показал, что находка является частью плечевой кости вымершего животного. Сколько именно лет окаменелости, пока не ясно – от 12 до 250 тысяч долларов.
Археологи считают, что в этом районе может быть больше окаменелостей.
Читайте также: В США дети нашли челюсть древнего млекопитающего
Мастодонты - род вымерших исполинских животных третичного периода. Мастодонты отделились от предков слонов, мамонтов, примерно 30-20 миллонов лет назад.
Строительный бригада в Кейп-Корал, штат Флорида, обнаружила на месте стройки фрагментом кости мастодонта, которому насчитываются десятки тысячи лет.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nua.in.ua.
Фрагмент был обнаружен под землей строителями, работающими над проектом расширения коммунальной сети города, сообщает The Fort Myers News-Press. Первоначальный анализ показал, что находка является частью плечевой кости вымершего животного. Сколько именно лет окаменелости, пока не ясно – от 12 до 250 тысяч долларов.
Археологи считают, что в этом районе может быть больше окаменелостей.
Читайте также: В США дети нашли челюсть древнего млекопитающего
Мастодонты - род вымерших исполинских животных третичного периода. Мастодонты отделились от предков слонов, мамонтов, примерно 30-20 миллонов лет назад.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
371
0
Также советуем посмотреть
- Минутка позитива: уморительные селфи от животных
- Нелепые поступки, на которые способны лишь мужчины
- Смешные фотки, которые могли сделать только в России
- Потешные дети, умеющие спать где угодно
- Украина попросила партнеров ввести санкции против портов России
- Художник создает невероятно смешные комиксы на запретные темы
- Россия сознательно затягивает конфликт на Донбассе
- Отношения влюбленных в забавных комиксах
- Собака забирается на крышу, чтобы поскорее увидеть хозяина
- Пользователей Сети озадачила рыба с конской головой
- Подборка отличных анекдотов для позитивного воскресенья
- В Германии назойливая белка вынудила мужчину вызвать полицию
- Пользователи Сети забавно высмеяли «дачу Путина»
- Санкции против России показали в меткой карикатуре
- В США французский бульдог помог хозяину выиграть в лотерею
- Буйная россиянка, устроившая дебош в самолете, насмешила Сеть
- Сеть покорил малыш, спасший утку от верной смерти
- В Германии из-за секс-игрушки закрывали часть аэропорта
- В Сети появился пес-двойник знаменитой певицы
- В Сети высмеяли нелепую позу Терезы Мэй
- Гигантский картофель удивил украинского фермера
- Молодая мама рисует веселые комиксы о своей семье
- Смешные фотки животных, которые не могут скрывать эмоции
- В Гондурасе мужчина притворился мертвым, чтобы избавиться от надоедливой супруги
- Милые комиксы о жизни всех влюбленных
- Позитивные снимки забавных животных
- Этим подружкам невесты явно не повезло с платьями
- "Не хотела ехать на дачу": отца девочки приняли за похитителя
- Забавные снимки из серии "Угадай страну..."
- Абсурдная велодорожка в Германии повеселила Сеть
Оставьте свой комментарий