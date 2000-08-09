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В США нашли кость мастодонта

В США нашли кость мастодонтаВ этом районе может быть больше окаменелостей.

Строительный бригада в Кейп-Корал, штат Флорида, обнаружила на месте стройки фрагментом кости мастодонта, которому насчитываются десятки тысячи лет.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nua.in.ua.

Фрагмент был обнаружен под землей строителями, работающими над проектом расширения коммунальной сети города, сообщает The Fort Myers News-Press. Первоначальный анализ показал, что находка является частью плечевой кости вымершего животного. Сколько именно лет окаменелости, пока не ясно – от 12 до 250 тысяч долларов.

Археологи считают, что в этом районе может быть больше окаменелостей.

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Мастодонты - род вымерших исполинских животных третичного периода. Мастодонты отделились от предков слонов, мамонтов, примерно 30-20 миллонов лет назад.
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 Теги: США, мастодонт

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Вчера, 23:56 » Автор: Едгар Букмирза
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