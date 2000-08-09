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Раздел: Невероятное  
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На спутниковых фото китайской пустыни нашли загадочную базу

На спутниковых фото китайской пустыни нашли загадочную базу Открытие сделано на снимках пустыни Гоби.

Пользователи картографического сервиса Google Earth сделали интересное открытие: они нашли военную базу, информации о которой вообще не имеется. Обнаружили загадочное строение Блейк и Бретт Кузенс, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Новость была выложена на YouTube-канал thirdphaseofmoon, оттуда информация уже разлетелась по другим интернет-ресурсам. Пустыня Гоби находится в Северном Китае. Блейк листал панорамы местности, как вдруг заметил объект, который внешне походил на причудливую взлетно-посадочную полосу.

У авторов канала сложилось впечатление, что военную базу никогда не использовали. Также мужчин заставили задуматься странные геометрические узоры.

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Возможно, в пустыне вообще развернута секретная космическая программа. Google почему-то никак не обозначает постройку.

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 Теги: Китай, база

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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