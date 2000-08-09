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Уфологи рассказали о корабле пришельцев, сбитом американцами

Уфологи рассказали о корабле пришельцев, сбитом американцами Сбитый НЛО упал в воды Гренландии.

Организация Veteran Intelligent Professionals for Sanity входе своего расследования выяснила причастность ВВС США к сбитому 25 июля НЛО. Как стало известно, корабль инопланетян находится в водах Гренландии, взрывная сила составила 2,1 килотонн, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Примечательно, что 4 августа был зафиксирован еще один НЛО, видимо, напарник сбитого. Он вошел в нашу атмосферу над Ханты-Мансийским округом Югры, который находится в Западной Сибири. Инопланетный корабль побывал даже на Филиппинах, после чего устремился к Гренландскому морю. Вследствие погружения НЛО под воду возникло сильнейшее землетрясение.

В сообщении отмечается, что эти события вынудили Россию срочно развернуть Северный флот в сторону Арктики. Ученые Канады зарегистрировали странный сигнал, который явно исходил из инопланетного корабля-напарника. Послание было получено на частоте 580МГц, что на 200 МГц ниже всех ранее полученных сигналов.

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Если верить заметкам физика Уильяма Корлисса, 19.05.1780 года судна инопланетян покрыли целое небо региона США под названием Новая Англия. Небо сперва приобрело желтый оттенок, а затем и вовсе почернело. Данный процесс был назван «Темные дни».
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 Теги: НЛО, пришельцы

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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