Раздел: Невероятное
Уфологи рассказали о корабле пришельцев, сбитом американцами
Сбитый НЛО упал в воды Гренландии.
Организация Veteran Intelligent Professionals for Sanity входе своего расследования выяснила причастность ВВС США к сбитому 25 июля НЛО. Как стало известно, корабль инопланетян находится в водах Гренландии, взрывная сила составила 2,1 килотонн, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Примечательно, что 4 августа был зафиксирован еще один НЛО, видимо, напарник сбитого. Он вошел в нашу атмосферу над Ханты-Мансийским округом Югры, который находится в Западной Сибири. Инопланетный корабль побывал даже на Филиппинах, после чего устремился к Гренландскому морю. Вследствие погружения НЛО под воду возникло сильнейшее землетрясение.
В сообщении отмечается, что эти события вынудили Россию срочно развернуть Северный флот в сторону Арктики. Ученые Канады зарегистрировали странный сигнал, который явно исходил из инопланетного корабля-напарника. Послание было получено на частоте 580МГц, что на 200 МГц ниже всех ранее полученных сигналов.
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Если верить заметкам физика Уильяма Корлисса, 19.05.1780 года судна инопланетян покрыли целое небо региона США под названием Новая Англия. Небо сперва приобрело желтый оттенок, а затем и вовсе почернело. Данный процесс был назван «Темные дни».
Организация Veteran Intelligent Professionals for Sanity входе своего расследования выяснила причастность ВВС США к сбитому 25 июля НЛО. Как стало известно, корабль инопланетян находится в водах Гренландии, взрывная сила составила 2,1 килотонн, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Примечательно, что 4 августа был зафиксирован еще один НЛО, видимо, напарник сбитого. Он вошел в нашу атмосферу над Ханты-Мансийским округом Югры, который находится в Западной Сибири. Инопланетный корабль побывал даже на Филиппинах, после чего устремился к Гренландскому морю. Вследствие погружения НЛО под воду возникло сильнейшее землетрясение.
В сообщении отмечается, что эти события вынудили Россию срочно развернуть Северный флот в сторону Арктики. Ученые Канады зарегистрировали странный сигнал, который явно исходил из инопланетного корабля-напарника. Послание было получено на частоте 580МГц, что на 200 МГц ниже всех ранее полученных сигналов.
Читайте также: На спутниковых фото китайской пустыни нашли загадочную базу
Если верить заметкам физика Уильяма Корлисса, 19.05.1780 года судна инопланетян покрыли целое небо региона США под названием Новая Англия. Небо сперва приобрело желтый оттенок, а затем и вовсе почернело. Данный процесс был назван «Темные дни».
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