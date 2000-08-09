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Раздел: Невероятное  
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Ученые объяснили, как Земля пытается уничтожить человечество

Ученые объяснили, как Земля пытается уничтожить человечество По мнению некоторых исследователей, планета специально изменяет климат.

Некоторые ученые считают нашу планету живым организмом, и её якобы совсем не устраивает природопользование людей. Именно поэтому Земля уже запустила процессы, которые раз и навсегда избавят её от такого балласта, как человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Сорок лет назад специалисты И. Яницкий и В. Макаров заявили, что планеты тоже живые, они способны обмениваться информацией, отправляя и принимая сигналы.

Ученые акцентировали внимание публики на трещины в земной коре, в которых совсем другое магнитное поле и иная концентрация газа. Эксперты предположили, что через эти разломы наша планета дышит.

Про обмен сигналами между планетами говорили ученые из Британии Хартман и Карри. Именно они, стоит отметить, являются авторами теории о начале очищения планеты.

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Земля якобы специально кардинального меняет климат на территориях, чтобы уничтожить людей.
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 Теги: Земля, человечество

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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